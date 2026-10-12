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Дјечак (14) након свађе ножем убио мајку

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12.10.2026 14:06

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Дјечак (14) након свађе ножем убио мајку
Фото: Envato/travelarium

Према незваничним информацијама, трагедији у којој је живот изгубила жена (45), претходила је свађа између мајке и сина, током које је дјечак (14) наводно ножем напао мајку у улици Брезовска у Пловдиву, у Бугарској, послије чега је приведен.

За сада нису објављени званични детаљи о разлозима који су довели до сукоба, нити о околностима које су претходиле смрти жене.

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На лице мјеста изашли су и начелник Регионалне дирекције Министарства унутрашњих послова у Пловдиву Васил Костадинов и замјеник директора полиције Радослав Нечев.

Младић је из стамбене зграде изведен са лисицама око 11 часова.

На адреси се налазила и кћерка преминуле жене, која је, према наводима медија, била у шоку због онога што се догодило. Због њеног стања интервенисала је и медицинска екипа, а на мјесту догађаја био је и психолог.

Судски љекар напустио је мјесто догађаја око 15 часова.

Жртва је имала 45 година и била је из Старе Загоре. Према ријечима комшија, она и њен син доселили су се у стамбену зграду у пловдивском насељу Каршијака прије око два мјесеца. У стану су живјели као подстанари.

У згради су настањена свега три или четири стана, а комшије се међусобно не познају.

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Из Министарства унутрашњих послова Бугарске саопштено је да полицијски службеници предузимају мјере како би утврдили све чињенице и околности тешког кривичног дјела у Пловдиву.

"Данас је пријављено да је на адреси у сјеверном дијелу града пронађена мртва жена стара 45 година. Према првим информацијама, смрт је наступила као посљедица намјерног насилног чина. Истрага се води под надзором Окружног тужилаштва у Пловдиву", наводи се у саопштењу полиције.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Бугарска

Убиство

мајка

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