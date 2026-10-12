Зворничанин носио торбу са скоро пола киле марихуане

Аутор:АТВ редакција
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Зворничка полиција ухапсила је А.Л. са подручја Зворника након што је код њега пронађена и одузета већа количина опојне дроге.
Полиција у Зворнику је 9. октобра, спроводећи акцију на спречавању злоупотребе наркотика, на основу наредбе Основног суда и уз сагласност тужиоца, извршили претрес осумњиченог.
Том приликом у торби коју је користио А.Л. пронађена је ПВЦ кеса са марихуаном, укупне бруто масе 386,45 грама.
Осумњичени је уз извјештај о почињеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
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