Човић: Остајемо снажни партнери са СНСД-ом

Аутор:АТВ редакција
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Драган Човић предсједник ХДЗ-а БиХ након одржаног састанка са делегацијом СНСД-а у Бањалуци коју је предводио Милорад Додик предсједник странке, рекао је да се партнерство између ове двије странке наставља, те да је сасвим извјесно да ће ове странке предводити све процесе у БиХ у оквиру политичког договора и на нивоу БиХ и на нижим нивоима.
"Остајемо снажни партнери са СНСД-ом", рекао је Човић и нагласио да су разговарали о три кључне ствари.
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Нагласио је да су кључне ствари унутрашњи мир и стабилност у БиХ, уставно поштовање равноправности три народа и европски пут.
"Европски пут по помјери нас у БиХ и наших интереса, с обзиром на све ово што се дешава у Европској унији. То је основа рада", рекао је Човић.
Човић је честитао предсједнику Додику побједу на изборима као и Жељки Цвијановић која је реизабрана за члана Предсједништва у БиХ.
"Мислим да су резултати изврсни, неки ће рећи изван очекивања, могуће да и тако, али они нам говоре да можемо поправити све процесе", поручио је Човић.
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"Имамо доста ствари које нисмо ријешили а договорили смо их у 2022. години. Никада више нећемо доћи у ситуацију да један народ бира другоме представнике", рекао је Човић.
Састанку у СНСД-а присуствaли су потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић, генерални секретар Срђан Амџић, функционери странке Ана Тришић Бабић, Жељко Будимир и портпарол Радован Ковачевић.
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