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Ко се најчешће разводи? На листи занимања која нико не би очекивао

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12.10.2026 14:28

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Двије златне бурме једна поред друге.
Фото: Pexels/Bruno Mattos

Одређена занимања подразумијевају дуге смјене, ноћни рад, висок ниво стреса и мало времена за породицу.

Такви услови могу отежати одржавање партнерских односа, а статистика је издвојила десет група занимања с највећим удјелом разведених особа.

Ипак, важно је нагласити да ови подаци показују повезаност, а не доказују да одређени посао узрокује развод. На брачне односе утичу бројни фактори, укључујући животне околности, комуникацију и међусобну подршку партнера.

Медицинске сестре - 47,2 посто

Медицинске сестре често раде дуге смјене, ноћу, викендом и током празника. Осим физичког умора, посао доноси и велико емоционално оптерећење због свакодневне бриге о болесним људима. Неусклађени распореди могу отежати провођење времена с партнером и породицом.

Болничари и асистенти у психијатријским установама - 47,2 посто

Ови радници брину о особама с озбиљним здравственим и психичким потешкоћама. Посао може бити физички и емоционално захтјеван, а смјенски и ноћни рад додатно отежавају усклађивање пословних и породичних обавеза.

Возачи и пратиоци возила хитне помоћи - 47,3 посто

Рад у хитној помоћи доноси непредвидиве ситуације, висок ниво стреса и суочавање с тешким повредама и здравственим стањима. Ноћне смјене, рад викендом и емоционално исцрпљујуће ситуације могу оставити мање времена и енергије за приватни живот.

Надзорници у затворском систему – 47,5 посто

Рад у затворима подразумијева одговорност, сталну пажњу и суочавање с конфликтима и кризним ситуацијама. Такво окружење може бити извор дуготрајног стреса, док смјене и рад викендом могу отежати породичну свакодневицу.

Оператери машина за пресање – 47,6 посто

Ови радници углавном раде у производним погонима, гдје су смјенски рад и строго одређено радно вријеме чести. Физички напоран посао и умор могу утицати на вријеме и енергију које остају за партнерски однос.

Руководиоци радника у услужним дјелатностима и личној њези – 47,6 посто

Организација запослених, рјешавање свакодневних проблема и одговорност за функционисање посла могу донијети додатни притисак. Ако се томе придруже дуге смјене и стална доступност, одржавање равнотеже између посла и приватног живота постаје захтјевније.

Возачи аутобуса – 47,8 посто

Дуги сати на цести, смјене, рад викендом и током празника обиљежавају свакодневицу многих возача аутобуса. Такав распоред може смањити заједничко вријеме с партнером и породицом, а умор додатно отежати усклађивање обавеза.

Масер(и) – 47,9 посто

Масерима радно вријеме често зависи од термина које траже клијенти, па распоред може бити неправилан. То може отежати планирање заједничких активности и породичних обавеза. Ипак, сам проценат не говори због чега долази до развода нити доказује да је занимање пресудни фактор.

Телемаркетиншки оператери – 48 посто

Овај посао често укључује велики број разговора с клијентима, остваривање продајних циљева и притисак због радних резултата. Такво окружење може бити стресно, али статистички подаци не значе да су особе које раде у телемаркетингу склоније разводу због самог занимања.

Остали здравствени стручњаци – 48,3 посто

На првом мјесту налази се група здравствених стручњака који нису сврстани у посебне категорије. Међу њима су, на примјер, акупунктуристи, натуропати, подијатри и аудиолози.

Ова група биљежи удио развода од 48,3 посто. Одговорност, захтјеван рад и непредвидиво радно вријеме могу представљати изазов за приватни живот, али резултат не показује да су управо ти фактори узрок развода.

Статистика тако издваја занимања у којима се сусрећу различити радни притисци и животни распореди. Ипак, ниједно занимање само по себи не одређује судбину везе. Квалитет односа зависи од много више од радног мјеста, а међусобно разумијевање, отворена комуникација и подршка могу бити важни без обзира на професију, пише Алоонлине.

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