Како себи олакшати прве дане након раскида: Не доносите исхитрене одлуке

Аутор:АТВ редакција
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Раскиди су тешки и често подстичу нагле одлуке и компулзивна понашања, попут опсесивног размишљања о бившем партнеру или неконтролисаног трошења новца.
Истраживање портала Датинг показало је да је 59 одсто испитаника трошило новац како би се осјећали боље након раскида, али је само 28 одсто њих рекло да им је то заиста помогло. Такво понашање ријетко доноси олакшање и не убрзава опоравак, пише Вице.
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Терапеуткиња Џејми Бронстин са портала Датинг објашњава да постоје здравији начини суочавања са крајем везе, а да притом не упаднемо у финансијске проблеме. Издвојила је три савјета који могу помоћи да у овом осјетљивом периоду када дође до прекида љубавног односа заштитимо и ментално здравље и новчаник.
Након раскида, први импулс може бити да из живота избришемо сваки траг бившег партнера. Бронстин упозорава да бисмо због такве исхитрене одлуке, донијете под утицајем снажних емоција, касније могли да зажалимо.
"Ако обришете фотографије, поруке и физичке успомене, могли бисте да зажалите када се емоције смире. Препоручујем да их привремено архивирате или склоните. То може бити на двије недјеље или мјесец дана, зависно од вас. Тако ћете себи дати времена да о свему одлучите бистре главе и без притиска, а нећете морати да преиспитујете потезе повучене у афекту", савјетује Бронстин.
Потреба за непрестаним анализирањем прошлих догађаја може бити снажна, али таква навика успорава опоравак и спречава нас да наставимо са животом. "Мисли нас лако могу преплавити", каже Бронстин.
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"Сваког дана одвојите 15 до 30 минута и дозволите себи да размишљате о бившем партнеру. Записивање осјећања у дневник такође може бити корисно. Када то вријеме истекне, потрудите се да будете продуктивни и наставите са даном, са фокусом на позитивне ствари и садашњи тренутак."
На крају, не постоји савршен начин за суочавање са раскидом. Будите благи према себи током опоравка. Ако желите да се почастите новим ципелама или одјећом, не морате себи ускратити то задовољство. Ипак, немојте очекивати да ће материјалне ствари залијечити емоционалне ране. Кључ је у умјерености.
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Сцена
4 ч0
Савјети
4 ч0
Здравље
4 ч0
Занимљивости
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Љубав и секс
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Љубав и секс
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Љубав и секс
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