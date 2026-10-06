Психолог савјетује како престати вољети некога ко вас не воли

Аутор:АТВ редакција
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Када се заљубимо у некога ко не осјећа исто, може се чинити готово немогућим избацити ту особу из главе. Свака порука, успомена или случајан сусрет изнова буде исте осјећаје.
Али да ли је заиста могуће ослободити се неузвраћене љубави? Психотерапеут и писац Андреј Курпатов сматра да јесте, али први корак није покушај да особу заборавимо преко ноћи. Потребно је престати хранити илузију да ће се она једног дана предомислити.
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"Боље је суочити се с горком истином него живјети у угодној лажи", поручује Курпатов, објашњавајући да је важно умирити снажне емоције и погледати ситуацију реалније.
Прво морате бити искрени према себи. Ви сте заљубљени у ту особу, али она не осјећа исто. Све што замишљате о заједничкој будућности тренутно постоји само у вашим маштањима.
То није лако прихватити, посебно када сте емотивно потпуно обузети неким. Ипак, прихватање стварности први је корак према томе да престанете живјети у ишчекивању.
Када нам се неко јако свиђа, лако је у глави створити идеализовану верзију те особе. Почињемо јој приписивати особине, осјећаје и намјере које можда никада није показала.
Зато је важно запитати се: волим ли стварну особу или слику коју сам о њој створио?
Што је мање стварног односа између двоје људи, то је већа могућност да велики дио те заљубљености заправо чини оно што смо сами замислили.
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Једна од највећих замки неузвраћене љубави јесте нада да ће се друга особа ипак предомислити.
Наравно да је природно жељети љубав, али жеља да нас неко воли није доказ да ће се то заиста и догодити. Када непрестано тражимо скривене знакове, тумачимо сваку поруку и чекамо промјену, само продужавамо властиту патњу.
Прихватање туђих осјећаја не значи да су наши осјећаји мање вриједни. Значи само да разумијемо гдје завршава наша жеља, а почиње туђа слобода да осјећа другачије.
Када су мисли непрестано усмјерене на једну особу, потребно је властити живот поново испунити другим садржајима.
Посао, пријатељи, путовања, хобији, спорт, учење нечега новог или једноставно више времена проведеног с људима које волите могу помоћи да се пажња постепено врати на вас.
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Важно је да не покушавате само "не мислити" на ту особу. Умјесто тога, почните стварати дан који има смисла и без ње, пише Сенса.рс.
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Сцена
1 ч0
Ауто-мото
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Здравље
2 ч0
Љубав и секс
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