Аргентина стала због Месија: Призори обилазе свијет

Аутор:АТВ редакција
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Невјероватне сцене забиљежене су данас широм Аргентине уочи опроштаја Лионела Месија.
Велики број навијача изашао је на улице како би поздравио фудбалску легенду и учествовао у атмосфери која је завладала у земљи.
Аргентинци су још једном показали колико им значи човјек који их је предводио до бројних успјеха, укључујући освајање Свјетског првенства 2022. године.
Crazy scenes in Argentina ahead of Lionel Messi’s farewell. The entire country is out to celebrate Messi today. 🤯🐐🇦🇷 https://t.co/FI8B6272Yb— 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) October 6, 2026
Месијев опроштај тако је прерастао у догађај који далеко превазилази границе фудбала, а призори из Аргентине показују колико је дубок траг оставио у својој отаџбини, преносе Независне новине.
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