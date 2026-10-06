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Аргентина стала због Месија: Призори обилазе свијет

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06.10.2026 19:36

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капитен Аргентине фудбалер
Фото: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Невјероватне сцене забиљежене су данас широм Аргентине уочи опроштаја Лионела Месија.

Велики број навијача изашао је на улице како би поздравио фудбалску легенду и учествовао у атмосфери која је завладала у земљи.

Аргентинци су још једном показали колико им значи човјек који их је предводио до бројних успјеха, укључујући освајање Свјетског првенства 2022. године.

Месијев опроштај тако је прерастао у догађај који далеко превазилази границе фудбала, а призори из Аргентине показују колико је дубок траг оставио у својој отаџбини, преносе Независне новине.

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Тагови :

Лео Меси

Аргентина

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