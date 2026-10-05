Огласио се предсједник ФС Португала због Роналда: "Одавно би он отишао да..."

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кристијано Роналдо представља највећи симбол португалског идентитета и морамо да му одамо признање, изјавио је председник Фудбалског савеза Португала (ФПФ) Педро Проенса, пренио је француски Екип.
Португал је 27. септембра у гостима побиједио Норвешку (2:1) у другом колу Лиге нација, а селектор Жорж Жезус је одлучио да Роналдо први пут послије 18 године меч проведе на клупи за резерве.
Роналдо је потом одлучио да се повуче из репрезентације, а пропустио је дуеле против Данске (4:2) и Норвешке (2:1).
"Нећу да објашњавам шта се догодило. То су потпуно нормални разговори између тренера и играча. То је ствар стручног дијела репрезентације и предсједник Савеза се у то не мијеша. Говоримо о најбољем играчу свих времена, играчу који је више од двије деценије дао португалском фудбалу", рекао је Проенса.
Он је истакао да ће Роналдо увијек да буде дио репрезентације Португала.
"Роналдо је у репрезентацији захваљујући свом спортском квалитету. Увијек ће да буде део ове групе докле год буде имао спортски квалитет да игра. Кристијано то зна, зна да тако размишљамо. Што се тиче конкретног случаја, могу само да кажем да се суочавамо са неспоразумом који мора да буде ријешен интерно", додао је Проенса.
Предсједник ФПФ је говорио и о односу саиграча према Роналду.
"Играчи су показали ту нераскидиву везу са нашим садашњим капитеном. Роналдо је дио наше репрезентације. Био је капитен у првој од ове четири утакмице, а селектор Жезус је недавно рекао да рачуна на Кристијана уколико буде физички спреман. Исто важи за све играче. Роналдо је португалска икона, апсолутно изванредан играч који је могао да заврши каријеру на Свјетском првенству, али то није желио због љубави према репрезентацији. Ја сам свједок односа који Роналдо има са португалским народом и нашом репрезентацијом", навео је Проенса.
Он је потом објаснио зашто се није оглашавао претходних дана.
"Било је важно да ове четири утакмице завршимо мирно, јер нас је водио спортски аспект. Имаћемо времена и мира да сви сједнемо и ријешимо оно што је само неспоразум. Понављам: Роналдо је део нашег наслеђа и увијек ће да буде уз репрезентацију ако га селектор буде желио", нагласио је предсједник ФПФ.
"Наравно, ово није кућа без правила. Овакве ствари се дешавају унутар једне радне групе. ФПФ мирно рјешава ситуације. Срећом, постоји веома снажан однос између Роналда и Жезуса. Ја сам свједок тога, јер да није тако, будимо потпуно јасни - можда би Роналдо већ напустио репрезентацију. Он то не ради управо због тог односа и међусобног поштовања. Све што ће се догађати наредних дана биће у знаку мира, разговора и расправе. Оно што желимо јесте да у новембру сви поново будемо заједно у нашој репрезентацији", закључио је Проенса.
Роналдо (41) је за репрезентацију Португала одиграо 234 меча и постигао је 146 голова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
56
22
55
22
52
22
45
22
39
Тренутно на програму