Дјетету из Србице послужили алкохол, оно завршило у болници

Аутор:АТВ редакција
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Малољетнику из села код Кичева позлило је након што му је у једном угоститељском објекту послужен алкохол, због чега је касно у петак превезен у болницу.
Како је саопштило Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније, случај је пријављен полицији 2. октобра око 23.45 сати.
Малољетник је, након што је конзумирао алкохол у локалу у Кичеву, пребачен у Општу болницу у том граду због погоршања здравственог стања.
Полиција је најавила да ће, након што случај буде у потпуности расвијетљен и документован, против угоститељског објекта и одговорног лица бити поднијете одговарајуће пријаве, преноси Телеграф.
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