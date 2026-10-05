Ужас у Хрватској: Унук убио бабу!

Аутор:АТВ редакција
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У задарској четврти Станови данас, 5. октобра, догодило се убиство, а према незваничним информацијама, 24-годишњи младић је ножем усмртио своју баку.
Убиство се догодило у раним послијеподневним сатима, а из задарске полиције потврђено је да се догодио овај трагични случај.
Како незванично сазнаје RTL Данас, 24-годишњак је ножем напао и усмртио баку.
За сада није познато шта је претходило нападу, нити под којим околностима се убиство догодило, преноси Индекс.
Полиција је на терену, а ускоро се очекује прво званично саопштење са више информација о случају.
Истрага је у току.
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