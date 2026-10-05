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Ужас у Хрватској: Унук убио бабу!

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05.10.2026 17:19

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Ротација полиције Републике Српске
Фото: ATV

У задарској четврти Станови данас, 5. октобра, догодило се убиство, а према незваничним информацијама, 24-годишњи младић је ножем усмртио своју баку.

Убиство се догодило у раним послијеподневним сатима, а из задарске полиције потврђено је да се догодио овај трагични случај.

Како незванично сазнаје RTL Данас, 24-годишњак је ножем напао и усмртио баку.

За сада није познато шта је претходило нападу, нити под којим околностима се убиство догодило, преноси Индекс.

Полиција је на терену, а ускоро се очекује прво званично саопштење са више информација о случају.

Истрага је у току.

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Тагови :

Бака

Убиство

Задар

Хрватска

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