Драма на лету за Београд, евакуисани путници

Аутор:АТВ редакција
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Путници авиона на лету за Београд евакуисани су у Сплиту због сумње на бомбу, пренио је "Вечерњи лист".
"Стајали смо на писти, а онда је одједном у авион ушло неколико полицајаца, неки у униформама, а неки у цивилу. Кроз прозор сам видио полицијско возило поред авиона", рекао је за "Дневник.хр", један од путника.
"Он је сједио у 3. или 4. реду", испричао је путник, те казао како је за објашњење питао стјуардесу.
Република Српска
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"Споменуо је ријеч бомба", појаснила му је.
Путник је рекао и да је неколико особа од страха само напустило авион, а да је пилот након тога преко разгласа, око 15,40 сати, објавио да сви путници морају да напусте авион због прегледа из безбједносних разлога.
Ради се о авиону компаније "Ер Србија", који је из Сплита за Београд требало да полети у 15,20 сати.
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