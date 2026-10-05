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Драма на лету за Београд, евакуисани путници

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05.10.2026 16:39

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Драма на лету за Београд, евакуисани путници
Фото: Tanjug / AP / AIR SERBIA

Путници авиона на лету за Београд евакуисани су у Сплиту због сумње на бомбу, пренио је "Вечерњи лист".

"Стајали смо на писти, а онда је одједном у авион ушло неколико полицајаца, неки у униформама, а неки у цивилу. Кроз прозор сам видио полицијско возило поред авиона", рекао је за "Дневник.хр", један од путника.

"Он је сједио у 3. или 4. реду", испричао је путник, те казао како је за објашњење питао стјуардесу.

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"Споменуо је ријеч бомба", појаснила му је.

Путник је рекао и да је неколико особа од страха само напустило авион, а да је пилот након тога преко разгласа, око 15,40 сати, објавио да сви путници морају да напусте авион због прегледа из безбједносних разлога.

Ради се о авиону компаније "Ер Србија", који је из Сплита за Београд требало да полети у 15,20 сати.

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Тагови :

авион

Сплит

инцидент

Ер Србија

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