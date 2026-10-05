Ужас у Хрватској: Младић ножем убио своју баку

Аутор:АТВ редакција
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У задарском насељу Станови у понедјељак послије подне догодило се убиство, потврђено је из задарске полиције.
Према незваничним информацијама, 24-годишњи мушкарац напао је ножем своју баку и усмртио је. Напад се догодио у раним послијеподневним сатима.
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За сада није познато шта је претходило нападу, као ни под којим околностима је дошло до убиства.
Полиција проводи истрагу како би биле утврђене све околности случаја, преноси РТЛ.
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