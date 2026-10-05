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Ужас у Хрватској: Младић ножем убио своју баку

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05.10.2026 15:40

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У задарском насељу Станови у понедјељак послије подне догодило се убиство, потврђено је из задарске полиције.

Према незваничним информацијама, 24-годишњи мушкарац напао је ножем своју баку и усмртио је. Напад се догодио у раним послијеподневним сатима.

Полиција Црна Гора

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За сада није познато шта је претходило нападу, као ни под којим околностима је дошло до убиства.

Полиција проводи истрагу како би биле утврђене све околности случаја, преноси РТЛ.

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Тагови :

Хрватска

Убиство

убијена жена

Задар

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