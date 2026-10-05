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Изгледа као бодљикаво чудовиште: Фотографија необичног створења крије неочекивану причу

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05.10.2026 15:12

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Рijеч је о врсти мољца Бунаеа алциное који може да достигне дужину око 70 милиметара, уз пречник од 15 милиметара.
Фото: Youtube/Bart Coppens

Природа понекад ствара бића која дјелују као да нису са наше планете. Њихове необичне боје, облици и способности могу изгледати толико нестварно да је тешко поверовати да су заиста дио свијета око нас.

Једно такво створење крије се међу лишћем - на први поглед изгледа застрашујуће, готово као нека “ванземаљска врста”, али иза необичног изгледа заправо се крије безопасна животиња.

"Специјалитет" из Африке

Ријеч је о врсти мољца "Bunaea alcinoe" који може да достигне дужину око 70 милиметара, уз пречник од 15 милиметара.

Прије него што се у потпуности развије изгледа као необична гусјеница, у различитим комбинацијама боја - неке су потпуно црне са оштрим бијелим бодљама, док друге имају црвено тијело и жуте бодље.

Ипак, њихов “оклоп” није опасан, преноси Одити Централ.

Иако бодље изгледају застрашујуће, оне су мекане, а јарке боје представљају дио природног одбрамбеног механизма чији је циљ да одбије предаторе.

А, постоји и занимљив обрт - необична гусеница је заправо јестива. Становништво тропске Африке традиционално је конзумира, а због величине и нутритивне вриједности сматра се “економски значајном”.

Током развоја, гусjенице су веома прождрљиве и за кратко вријеме могу да оголе стабло биљке, остављајући га готово потпуно без лишћа.

Када достигну пуну величину, спуштају се са стабла и укопавају у околно земљиште. Ту прелазе у фазу лутке, у којој пролазе кроз метаморфозу.

Из ње на крају излази потпуно другачије створење - велики смеђи мољац са сложеним шарама на крилима.

Одушевљени интернет корисници

Управо изглед гусјенице привукао је пажњу корисника друштвених мрежа, пошто је на Фејсбуку објављена њена фотографија.

Уз слику је стајао опис: “Пријатељ је пронашао ову огромну гусеницу. Прелијепа је! Изгледа да није једна од оних са бодљама које изазивају бол“.

Објава је брзо привукла пажњу, а корисници су били одушевљени.

“Изгледа невјероватно - као бодљикави црно-наранџасти кактус“, написао је један корисник.

“Невјероватно! Надам се да ћеш успјети да видиш и мољца“, додао је други.

“То је предивно“, закључио је трећи корисник.

(телеграф)

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Тагови :

инсекти

Гусјеница

природа

занимљивости

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