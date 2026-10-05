Изгледа као бодљикаво чудовиште: Фотографија необичног створења крије неочекивану причу

Аутор:АТВ редакција
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Природа понекад ствара бића која дјелују као да нису са наше планете. Њихове необичне боје, облици и способности могу изгледати толико нестварно да је тешко поверовати да су заиста дио свијета око нас.
Једно такво створење крије се међу лишћем - на први поглед изгледа застрашујуће, готово као нека “ванземаљска врста”, али иза необичног изгледа заправо се крије безопасна животиња.
Ријеч је о врсти мољца "Bunaea alcinoe" који може да достигне дужину око 70 милиметара, уз пречник од 15 милиметара.
Прије него што се у потпуности развије изгледа као необична гусјеница, у различитим комбинацијама боја - неке су потпуно црне са оштрим бијелим бодљама, док друге имају црвено тијело и жуте бодље.
Ипак, њихов “оклоп” није опасан, преноси Одити Централ.
Иако бодље изгледају застрашујуће, оне су мекане, а јарке боје представљају дио природног одбрамбеног механизма чији је циљ да одбије предаторе.
А, постоји и занимљив обрт - необична гусеница је заправо јестива. Становништво тропске Африке традиционално је конзумира, а због величине и нутритивне вриједности сматра се “економски значајном”.
Током развоја, гусjенице су веома прождрљиве и за кратко вријеме могу да оголе стабло биљке, остављајући га готово потпуно без лишћа.
Када достигну пуну величину, спуштају се са стабла и укопавају у околно земљиште. Ту прелазе у фазу лутке, у којој пролазе кроз метаморфозу.
Из ње на крају излази потпуно другачије створење - велики смеђи мољац са сложеним шарама на крилима.
Управо изглед гусјенице привукао је пажњу корисника друштвених мрежа, пошто је на Фејсбуку објављена њена фотографија.
Уз слику је стајао опис: “Пријатељ је пронашао ову огромну гусеницу. Прелијепа је! Изгледа да није једна од оних са бодљама које изазивају бол“.
Објава је брзо привукла пажњу, а корисници су били одушевљени.
“Изгледа невјероватно - као бодљикави црно-наранџасти кактус“, написао је један корисник.
“Невјероватно! Надам се да ћеш успјети да видиш и мољца“, додао је други.
“То је предивно“, закључио је трећи корисник.
(телеграф)
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