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Како се на природан начин ријешити мољаца који уништавају одјећу?

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 16:23

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Како се на природан начин ријешити мољаца који уништавају одјећу?
Фото: Envato/pelooyen

Рупице на одјећи најчешћи су знак да су вам се у орман завукли текстилни мољци. Ови мали непозвани гости, ако не реагујете на вријеме, могу озбиљно оштетити вашу одјећу, тканине, па чак и књиге.

Професионална кројачица подијелила је неколико једноставних начина како их се можете ријиешити и спријечити нову најезду, без коришћења агресивних средстава.

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Најдражи вунени џемпер или свилена кошуља постали су оброк штеточина који су у вашем орману пронашли прави шведски сто? Не очајавајте, чак и без коришћења агресивних средстава можете отјерати текстилне мољце и заштитити одјећу, књиге и друге предмете од нових оштећења.

Тканине од природних влакана, посебно од вуне и свиле, привлаче ове инсекте. Њихове ларве хране се влакнима, па на одјећи остављају ситне рупице које с временом могу да униште омиљене комаде. Мољци у дом могу доспјети с купљеном одјећом или тканинама, пренијети се из другог дома, а током топлијих мјесеци често улазе и кроз отворене прозоре.

Ауторка блога Тхе Тхрифтy Ститцхер, која се годинама бави шивењем и рестаурацијом текстила, истиче да је први корак темељно чишћење простора у којем се чува одјећа.

"Како бисте уклонили јајашца мољаца, испразните фиоке и ормаре те добро очистите све површине. Мољци воле да се размножавају испод намјештаја, па је потребно помјерити га и очистити простор испод њега", савјетује.

Ларве текстилних мољаца неријетко се скривају и у теписима, па их је потребно редовно усисавати. Ако се суочавате с најездом, тепихе добро истуците и оставите на јаком сунцу, јер топлина и сунчева свјетлост помажу у уништавању јајашаца и ларви.

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Важно је редовно празнити и кесицу усисивача, јер се у њој могу задржати јајашца и ларве. "Усисивачем можете покупити јајашца, а кесица је идеално мјесто за њихов развој ако је дуго не мијењате", упозорава.

Одјећу коју не носите дуже вријеме најбоље је спремати у добро затворене кутије или вреће, а у ормане ставити кесице с лавандом или комадиће кедровине. Њихов интензиван мирис садржи испарљива једињена која текстилни мољци не подносе, јер им отежавају проналажење мјеста погодних за полагање јајашаца. Због тога ће таква мјеста радије избјегавати.

Кесице с лавандом и кедровину потребно је замијенити сваких шест мјесеци како би задржали довољно јак мирис и остали ефикасни.

(Б92)

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Тагови :

Одјећа

мољци

ормар

сређивање ормара

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