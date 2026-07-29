Лисица ушетала у башту кафића усред Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Лисица је синоћ пола сата прије поноћи снимљена код Венеција моста, након чега је мирно ушла у башту бањалучког кафића.
Снимак је "БЛ порталу" послао читалац, а овакви сусрети у Бањалуци нису ријеткост, посебно у касним вечерњим сатима.
Грађанима се савјетује да лисицама не прилазе, не покушавају да их хране или ухвате, док би власници паса током ноћних шетњи љубимце требало да држе на повоцу.
Сама појава лисице у граду не значи да је животиња болесна, али је ипак ријеч о дивљој животињи према којој треба задржати одстојање.
Појављивање лисица у Борику више се не може сматрати изолованим случајем.
Становници овог насеља и претходних година пријављивали су да их виђају у вечерњим сатима, посебно око контејнера, зелених површина и живица. Током фебруара 2024. године грађани су их данима примјећивали на потезу од Булевара Живојина Мишића до Кнежопољске улице, док је нова лисица у Борику снимљена и у јуну прошле године.
Слични призори забиљежени су и у другим дијеловима Бањалуке. Лисице су претходних година виђане код Тржног центра Зенит, у Јеврејској улици, у близини зграде РТРС-а и у самом центру града. Најчешће излазе касно увече, када је мање људи и саобраћаја, а у град их привлачи лако доступна храна.
Власницима паса савјетује се да љубимце током ноћних шетњи држе на повоцу и да им не дозволе приближавање лисици.
Према посљедњим доступним подацима за БиХ, посљедњи потврђени случај бјеснила код дивље животиње забиљежен је 2013. године код лисице на подручју Лакташа, док од 2021. до 2024. није евидентиран ниједан нови случај.
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