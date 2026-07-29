Са пакленим врућинама стигао и апел из Водовода

Аутор:АТВ редакција
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Док метеоролози најављују паклене врућине у наредним данима из бањалучког Водовода стигао је и апел.
Бањалучко предузеће "Водовод" упутило је поново апел становницима поткозарских села због повећане потрошње воде усљед високе температуре ваздуха, што угрожава стабилност водоснабдијевања.
"Подсјећамо да су и даље на снази ванредна ситуација на подручју које се водом снабдијева са система `Туњице` и одлука о рационалном кориштењу воде, те апелујемо да потрошачи воду користе само за личне и потребе домаћинства, те појење стоке", наведено је из бањалучког "Водовода".
Замјеник команданта бањалучког Градског штаба за ванредне ситуације Мирослав Шево поново је апеловао да становници поткозарских села рационално троше воду и буду солидарни.
"Молимо све становнике да воду користе рационално, првенствено за пиће, хигијену и основне животне потребе, како би се очувало стабилно снабдијевање и избјегле нове несташице", изјавио је Шево Срни.
Он је позвао пољопривредне произвођаче да се за допремање воде обрате стручним сарадницима у својим мјесним заједницама.
"Вода за ове намјене допрема се бесплатно посредством Цивилне заштите, како се пластеници, усјеви и баште не би наводњавали водом из система јавног водовода. Трајно рјешење овог проблема биће обезбијеђено завршетком новог цјевовода који је тренутно у изградњи. До тада је потребна одговорност свих нас", рекао је Шево.
Подсјећања ради, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић изјавио је на посљедњој сједници Скупштине Града да се нада да ће стабилно водоснабдијевање бањалучких насеља бити обезбијеђено до средине августа.
Оно што је забрињавајуће осим најаве да од уредног водоснабдијевања неће бити ништа, бар не до средине августа, метеоролози издали су упозорење на високе температуре, при којима ће у Републици Српској жива скакати и преко 40 степени Целзијусових.
Како ће превазиђи наредне дане уз и даље активне проблеме водоснабдијевања као и високе температуре најбоље знају мјештани поткозарских села јер нажалост овај сценарио им је врло добро познат с обзиром да се репризира већ неколико година.
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