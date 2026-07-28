Бањалука "раскопана" на сваком ћошку: Гдје је крај?

Аутор:Милица Јагодић
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Гужве, прашина, сирене и нервоза возача, тако изгледају љетни дани у Бањалуци ове године. Радови на више локација широм града, затворене или дјелимично проходне саобраћајнице, довели су до свакодневних колона и застоја, док грађани све гласније негодују.
Све више возача свакодневно се суочава са великим гужвама које су у Бањалуци постале свакодневница јер када изађете на цесту не можете заобићи радове.
"Треба да узмемо податак да се број регистрованих путничких моторних возила на територији која покрива Полицијска управа Бањалука, из године у годину, повећала за двије до три хиљаде возила. Прошле године је тај број прешао цифру од 90 хиљада регистрованих путничких моторних возила", рекао је Никола Ћопић, вјештак саобраћајне струке.
Овај број не односи се на људе које свакодневно због посла долазе из других општина у Бањалуку, наводи Ћопић.
Иако је љето резервисано за годишње одморе, у Бањалуци се не мирује. Многи грађани свакодневно остају заглављени у гужвама које у љетном периоду знају бити и исцрпљујуће.
"Доста наших грађана је на годишњим одморима, самим тим је и мања фреквенција саобраћаја али свакако због интензитета радова који се изводе, ове реконструкције постојећих саобраћајница и раскрсница са кружним токовима саобраћаја свакако да ствара додатне чепове", каже Ћопић.
У колико се извођење радова не убрза могло би доћи до ескалације већих гужви у септембру када се заврше годишњи одмори и започне нова школска година, наводи Ћопић.
Можда проблем и не би био толико примјетан да се сви радови не обављају одједном, приликом чега се вријеме извођења продужава.
Поред великог броја радова, постоје и дијелови Бањалуке у које се није улагало.
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