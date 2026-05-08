Судар аутобуса и аута, колапс у дијелу Бањалуке

АТВ
08.05.2026 15:08

Фото: АТВ

У кружном току код Леснине У Бањалуци данас се догодила саобраћајна незгода која је изазвала саобраћајни колапс у овом дијелу града.

У судару су учествовали аутобус и путничко возило кеди па се саобраћај се на овој дионици одвија успорено.

Возачи са терена јављају да су се формирале колоне возила, нарочито из правца Тржног центра "Делта" према великој пијаци и бањалучком насељу Лазарево.

Гужве су и из правца поменутог насеља према центру и осталим дијеловима града.

Онима који планирају путовање у овом смјеру се сугерише да у потпуности избјегавају спорну дионицу и користе алтернативне правце како би избјегли задржавања.

За сада није познато како је дошло до незгоде и има ли повријеђених. Више детаља о околностима удеса требало и да буде доступно након што надлежне полицијске службе заврше увиђај, пише "Мондо".

