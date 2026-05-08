Комшиницу гађао камењем, након хапшења угризао полицајца

Аутор:

Огњен Матавуљ
08.05.2026 12:42

Окружно јавно тужилашто у Требињу подигло је оптужницу против А.К. (48) и З.К. (75) из тог града јер су камењем повриједили комшиницу М.К. да би, након што је ухапшен, А.К. угризао полицајца за руку.

Оптужницом А.К. и З.К. на терет је стављено кривично дјело тјелесна повреда, док је А.К. оптужен и за напад на службено лице у вршењу службене дужности.

Комшиницу гађали камењем

Све се одиграло 3. априла 2024. године у Требињу. У оптужници се наводи да су оптужени, због лоших међукомшијских односа, из свог дворишта камењем гађали М.К. која је стајала испред своје куће.

”Више пута каменом су је погодили по тијелу, а један камен ју је погодио у главу, нанијевши јој лаке повреде”, наводи се у оптужници.

Опирао се хапшењу, угризао полицајца

По пријави је реаговала патрола ПС Требиње, у којој су били А.Б. и М.В. По њиховом доласку оптужени А.К. прво је почео да одгурује полицајаца М.В. У помоћ му је притекао колега А.Б. и успјели су ставити лисице на руке А.К. Ухапшеног су одвели до службеног возила из кога је изашао док су полицајци ишли по З.К.

”Полицајац му је издао наређење да се врати у службено возило, што је осумњичени одбио. Полицајац А.Б. поново га је одвео до возила у које осумњичени није хтио да уђе, цијело вријеме се опирући и ногама одгурујући полицајца А.Б. кога је потом угризао за десну шаку”, наводи се у оптужници.

Пријети им до пет година затвора

Оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу. Уколико се докаже кривица оптуженима пријети новчана или казна до пет година затвора.

