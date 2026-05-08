Туча више особа, једна задобила тешке повреде

У зеничком насељу Радаково синоћ је дошло до нарушавања јавног реда и мира у којем је учествовало више особа, а једна особа је том приликом задобила тешке тјелесне повреде.
Из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона потврђено је да је Полицијска станица Црквице пријаву запримила у 20:50 сати.
Како је казала портпаролка МУП ЗДК Лејла Екиновић, по доласку полиције на мјесто догађаја затечено је више особа које су учествовале у тучи, док су двије особе лишене слободе и задржане у службеним просторијама.
Полиција тренутно утврђује околности под којима је дошло до инцидента, као и степен умијешаности осталих учесника.
Увиђај и даље активности на документовању случаја проводе службеници МУП ЗДК, преноси Кликс.
