Туча више особа, једна задобила тешке повреде

08.05.2026 08:49

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

У зеничком насељу Радаково синоћ је дошло до нарушавања јавног реда и мира у којем је учествовало више особа, а једна особа је том приликом задобила тешке тјелесне повреде.

Из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона потврђено је да је Полицијска станица Црквице пријаву запримила у 20:50 сати.

Како је казала портпаролка МУП ЗДК Лејла Екиновић, по доласку полиције на мјесто догађаја затечено је више особа које су учествовале у тучи, док су двије особе лишене слободе и задржане у службеним просторијама.

Полиција тренутно утврђује околности под којима је дошло до инцидента, као и степен умијешаности осталих учесника.

Увиђај и даље активности на документовању случаја проводе службеници МУП ЗДК, преноси Кликс.

Зеница

Туча

тешке повреде

