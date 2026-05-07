Пијан направио карамбол: Ударио у зграду МУП-а Српске

АТВ
07.05.2026 13:14

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Лице чији су иницијали Д.М. из Шамца оштетило је аутомобилом "бе-ем-ве" пет паркираних аутомобила и оштетио фасаду Полицијске станице.

Саобраћајна незгода догодила се у улици Краља Александра Карађорђевића 30 минута након поноћи.

Том приликом возило је ударило у саобраћајни знак, поломило два стабла и оштетило пет паркираних путничких аутомобила. Усљед незгоде оштећена је и фасада зграде Полицијске станице, као и објекат Црвеног крста.

Код овог лица је утврђено присуство 1,20 промила алкохола.

До незгоде је дошло усљед неприлагођене брзине кретања условима и стању пута, приликом чега је возач изгубио контролу над возилом.

Возач је у овој незгоди задобио тјелесне повреде, а о њиховом степену дежурни љекари се нису изјаснили.

Увиђај су обавили припадници Полицијске станице Шамац, саопштено је из Полицијске управе Бијељина.

