Нападнут полицајац у Добоју, троје ухапшених

Аутор:АТВ
Коментари:0
Добојска полиција ухапсила је три особе због пребијања полицајца.
Ухапшени су Н.М. из Добоја, Л.Ђ. из Добоја и Ј.С. са подручја општине Брод, због постојања основа сумње да су извршила кривично дјело „Спречавање службеног лица у вршењу службене радње“.
Полицијски службеници су синоћ, око 23,00 часова, у Добоју извршили заустављање и контролу путничког аутомобила марке „Škoda“ којим је управљало лице иницијала Л.Ђ., док се на мјесту сувозача налазило лице иницијала Ј.С., а које се претходно оглушило о наређење полицијских службеника да заустави возило због уоченог прекршаја из области Закона о основама безбједности саобраћаја у БиХ, наглог стартовања возилом. Приликом контроле наведена лица су вријеђала полицијске службенике, оглушујући се о закониту наредбу да дају на увид лична документа", саопштено је из полиције.
Свијет
Трамп ударио на Европу, поново
Током поступања, на лице мјеста је из оближње стамбене зграде дошло лице иницијала Н.М. које је упутило озбиљне пријетње полицијским службеницима, након чега је физички напало једног полицијског службеника, задавши му више удараца у предјелу тијела.
Повријеђеном полицијском службенику је указана љекарска помоћ у болници „Свети апостол Лука“ у Добоју, гдје су му констатоване лаке тјелесне повреде.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму