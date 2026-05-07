Нападнут полицајац у Добоју, троје ухапшених

АТВ
07.05.2026 12:37

Добојска полиција ухапсила је три особе због пребијања полицајца.

Ухапшени су Н.М. из Добоја, Л.Ђ. из Добоја и Ј.С. са подручја општине Брод, због постојања основа сумње да су извршила кривично дјело „Спречавање службеног лица у вршењу службене радње“.

Полицијски службеници су синоћ, око 23,00 часова, у Добоју извршили заустављање и контролу путничког аутомобила марке „Škoda“ којим је управљало лице иницијала Л.Ђ., док се на мјесту сувозача налазило лице иницијала Ј.С., а које се претходно оглушило о наређење полицијских службеника да заустави возило због уоченог прекршаја из области Закона о основама безбједности саобраћаја у БиХ, наглог стартовања возилом. Приликом контроле наведена лица су вријеђала полицијске службенике, оглушујући се о закониту наредбу да дају на увид лична документа", саопштено је из полиције.

Током поступања, на лице мјеста је из оближње стамбене зграде дошло лице иницијала Н.М. које је упутило озбиљне пријетње полицијским службеницима, након чега је физички напало једног полицијског службеника, задавши му више удараца у предјелу тијела.

Повријеђеном полицијском службенику је указана љекарска помоћ у болници „Свети апостол Лука“ у Добоју, гдје су му констатоване лаке тјелесне повреде.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој

