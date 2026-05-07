Оптужени за тешко премлаћивање у црквеној порти

Аутор:АТВ
Основни суд у Сокоцу потврдио је оптужницу против Ж.М. и Н.Р. који се терете за брутално премлаћивање Б.П. у црквеној порти.
Оптужницом се Ж.М. и Н.Р ставља на терет да су дана 28/29.07.2024. године, у мјесту Кнежина, општина Соколац, у порти православне цркве, тешко тјелесно повриједили Б.П. на начин да су му задали више удараца затвореним песницама и ногама у предјелу главе и других дијелова тијела, свјесни да својом радњом могу другом нанијети тешку повреду, а што су и хтјели.
Тешко повријеђени Б.П. задобио је повреду у виду потреса мозга праћен дезоријентисаношћу, поспаношћу, збуњеношћу, немогућности описивања предметног догађаја, али без губитка свијести и крвни подлив у десном чеоном предјелу, саопштено је испред Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.
