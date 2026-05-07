Logo
Large banner

Оптужени за тешко премлаћивање у црквеној порти

Аутор:

АТВ
07.05.2026 11:47

Коментари:

0
Оптужени за тешко премлаћивање у црквеној порти
Фото: Pexels.com

Основни суд у Сокоцу потврдио је оптужницу против Ж.М. и Н.Р. који се терете за брутално премлаћивање Б.П. у црквеној порти.

Оптужницом се Ж.М. и Н.Р ставља на терет да су дана 28/29.07.2024. године, у мјесту Кнежина, општина Соколац, у порти православне цркве, тешко тјелесно повриједили Б.П. на начин да су му задали више удараца затвореним песницама и ногама у пред‌јелу главе и других дијелова тијела, свјесни да својом радњом могу другом нанијети тешку повреду, а што су и хтјели.

Тешко повријеђени Б.П. задобио је повреду у виду потреса мозга праћен дезоријентисаношћу, поспаношћу, збуњеношћу, немогућности описивања предметног догађаја, али без губитка свијести и крвни подлив у десном чеоном пред‌јелу, саопштено је испред Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ухапшени

премлаћивање у црквеној порти

Соколац

Полиција

Окружно тужилаштво

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Хроника

Ухапшен возач: Возио са 3,53 промила алкохола у крви

3 ч

0
Владимир Цветковић, легендарни кошаркаш Црвене звезде и чувени генерални секретар фудбалског клуба са Маракане, преминуо је у 84. години.

Хроника

Преминуо легендарни Владимир Цветковић

17 ч

0
Судски полицајац се ранио у згради суда у Мостару, хитно пребачен у болницу

Хроника

Судски полицајац се ранио у згради суда у Мостару, хитно пребачен у болницу

21 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Полицајац спречавао напад на малољетника, дошло и до пуцњаве

1 д

1

  • Најновије

13

35

Ако са скенерима крене наопако, бројање у Сарајеву

13

20

Француски носач авиона плови ка Хормушком мореузу

13

14

Пијан направио карамбол: Ударио у зграду МУП-а Српске

13

04

Мамини синови се рађају у ова четири знака

12

55

Бивши кинески министри одбране осуђени на смрт

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner