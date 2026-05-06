Преминуо легендарни Владимир Цветковић

Фото: Printscreen/Youtube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Владимир Цветковић, легендарни кошаркаш Црвене звезде и чувени генерални секретар фудбалског клуба са Маракане, преминуо је у 84. години.

Ко је био Владимир Цветковић?

Цветковић је рођен 24. маја 1941. године у Лозници.

Бивши је југословенски кошаркаш и спортски функционер.

Као генерални секретар ФК Црвена звезда са Драганом Џајићем створио је екипу која је постала шампион Европе и свијета и освојила 18 трофеја током његовог стажа, дугог 18 година.

Био је један од најбољих кошаркаша у историји Црвене звезде и репрезентативац Југославије.

Прво је због висине био фудбалски голман, али је у својој 14. години имао прелом рамене кости лијеве руке. Међутим, послије опоравка, једног љета је приликом скока у Дрину поново поломио рамену кост лијеве руке, што га је приковало за болнички кревет у Београду, гд‌је је лежао у гипсу двије године, до своје 17. године. На крају боравка у болници послије 700 дана и ноћи лијева рука му је остала краћа за 2,5 центиметра и тања за бар један центиметар од десне. Хируршки захват оставио је траг од 20 центиметара, а ортопед га је савјетовао да покуша да игра кошарку, како би ојачао руку. Савјет је послушао и прешао је да игра кошарку.

Какав траг је оставио у репрезентацији Југославије?

Један од најбољих кошаркаша у историји Црвене звезде и репрезентативац Југославије, за коју је одиграо 149 утакмица и постигао 1276 поена.

Освојио је чак четири сребрне медаље на великим такмичењима (Свјетско првенство 1963. и 1967. године, Олимпијске игре 1968. и Европско првенство 1969. године).

Цветковић је први званично изабрани најбољи спортиста у историји СД Црвена звезда (1965. година), добио је Октобарску награду града Београда, Мајску награду Републике Србије, Орден заслуга за народ са сребрним вјенцем и Орден рада са златним вјенцем, носилац је националног спортског признања и бројних других награда.

Цветковићева бивша супруга, Рада Ђурић, била је кошаркашица. Отац је двоје д‌јеце, има и унуке. Кћерка Зорана је играла кошарку, сада је доктор клиничке психологије у САД, а син Растко је некадашњи кошаркаш Црвене звезде и бројних иностраних клубова.

