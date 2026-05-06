Драматично хапшење у Лакташима, повријеђени полицајци и осумњичени

Огњен Матавуљ
06.05.2026 11:17

Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Кристијан У. (20) из Лакташа ухапшен је због сумње да је напао полицајце који су приликом контроле возила код њега пронашли бијели прах налик кокаину.

У ПУ Бањалука наводе да је К.У. ухапшен због сумње да је починио кривична дјела напад на службено лице у вршењу службене радње и неовлаштена производња и промет опојних дрога.

Појашњавају да су полицајци контролисали возило, у којем се Кристијан возио као путник.

Бањалучанин пијан напао жену и нанио јој лакше повреде

”Код К.У. пронађена је и одузета одређена количина бијелог праха налик кокаину. Током вршења службених радњи К.У. је физички напао полицајце и пружао је активан отпор приликом хапшења. Полицијски службеници и К.У. су задобили тјелесне повреде и указана им је љекарска помоћ”, саопштила је ПУ Бањалука.

Додају да је алкотестирањем код Кристијана У. утврђено присуство од 1,61 g/kg алкохола у организму. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

