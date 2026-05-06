Logo
Large banner

Огласили се полиција и ОЈТ о смрти Кустурића: Пронађен пиштољ

Аутор:

АТВ
06.05.2026
09:00=>10:13

Коментари:

0
Огласили се полиција и ОЈТ о смрти Кустурића: Пронађен пиштољ

Бобан Кустурић (52), начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске, пронађен је мртав у својој викендици у бањалучком насељу Чесма.

Полицијској управи Бањалука синоћ око 21,00 час пријављено је да је близини викендице у Бањалуци пронађено беживотно тијело лица Б.К. из Бањалуке, иначе полицијског службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

"О догађају је одмах обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је изашао на лице мјеста и руководио увиђајем. Током вршења увиђаја нису пронађени трагови насиља који би указивали на евентуално постојање елемената кривичног дјела", саопштено је из полиције.

Тијело је превезено у Јавну здравствену установу Завод за судску медицину Републике Српске гдје ће бити извршена обдукција.

ОЈТ о смрти Бобана Кустурића

Окружно јавно тужилаштво Бањалука након обављеног увиђаја саопштило је да је на мјесту трагедије пронађен пиштољ који је изузет за потребе вјештачења.

"Ради утврђивања околности смрти тужилац је наложио да се предузму потребне истражне радње и мјере као и вјештачења", саопштено је из ОЈТ Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бобан Кустурић пронађен мртав

Бањалука

Самоубиство

ОЈТ Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо Рајко Касагић, бивши премијер Републике Српске

Република Српска

Преминуо Рајко Касагић, бивши премијер Републике Српске

2 ч

1
АИ слика италијанске премијерке у доњем вешу постала вирална: Огласила се Мелони

Свијет

АИ слика италијанске премијерке у доњем вешу постала вирална: Огласила се Мелони

2 ч

0
Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Свијет

Драма на крузеру са смртоносним вирусом добија расплет: Ова земља пристала да пружи помоћ?

3 ч

0
Бројна домаћинства на Ђурђевдан без струје

Друштво

Бројна домаћинства на Ђурђевдан без струје

3 ч

0

Више из рубрике

Бобан Кустурић пронађен мртав

Хроника

Бобан Кустурић пронађен мртав

13 ч

15
Пожар у складишту у Бањалуци

Хроника

Пожар у складишту у Бањалуци

16 ч

0
Нермин Ћулум пуштен на слободу

Хроника

Нермин Ћулум пуштен на слободу

16 ч

2
Јаке полицијске снаге у тузланском насељу Миладије: Овд‌је је Елвис убио свог брата Елдина

Хроника

Одређен притвор Елвису Селимовићу: Убио брата из аутоматске пушке

19 ч

0

  • Најновије

11

17

Драматично хапшење у Лакташима, повријеђени полицајци и осумњичени

11

13

Шта свештеник каже о тетовирању вјерских симбола

11

08

Оптужен за убиство своје трудне супруге, одсјекао себи наногицу и побјегао у Италију

11

07

Бањалучанин пијан напао жену и нанио јој лакше повреде

11

02

Ковачевић Кустурићу захвалио за часну службу отаџбини

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner