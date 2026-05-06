Огласили се полиција и ОЈТ о смрти Кустурића: Пронађен пиштољ

Бобан Кустурић (52), начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске, пронађен је мртав у својој викендици у бањалучком насељу Чесма.
Полицијској управи Бањалука синоћ око 21,00 час пријављено је да је близини викендице у Бањалуци пронађено беживотно тијело лица Б.К. из Бањалуке, иначе полицијског службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
"О догађају је одмах обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је изашао на лице мјеста и руководио увиђајем. Током вршења увиђаја нису пронађени трагови насиља који би указивали на евентуално постојање елемената кривичног дјела", саопштено је из полиције.
Тијело је превезено у Јавну здравствену установу Завод за судску медицину Републике Српске гдје ће бити извршена обдукција.
Окружно јавно тужилаштво Бањалука након обављеног увиђаја саопштило је да је на мјесту трагедије пронађен пиштољ који је изузет за потребе вјештачења.
"Ради утврђивања околности смрти тужилац је наложио да се предузму потребне истражне радње и мјере као и вјештачења", саопштено је из ОЈТ Бањалука.
