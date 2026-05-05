Пожар у складишту у Бањалуци

Аутор:АТВ
Данас у послијеподневним часовима избио је пожар у складишту компаније „Јиск“ у центру Бањалуке.
На лице мјеста одмах су упућене ватрогасне екипе које активно раде на гашењу ватре и стављању ситуације под контролу.
Узрок пожара за сада није познат, а нема званичних података о повријеђеним особама и висини материјалне штете.
Читаоци „Гласа“ јављају да је пожар локализован, али да је на објекту настала већа штета.
