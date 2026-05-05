Пожар у складишту у Бањалуци

АТВ
05.05.2026 19:02

Пожар у складишту у Бањалуци
Фото: АТВ

Данас у послијеподневним часовима избио је пожар у складишту компаније „Јиск“ у центру Бањалуке.

На лице мјеста одмах су упућене ватрогасне екипе које активно раде на гашењу ватре и стављању ситуације под контролу.

Узрок пожара за сада није познат, а нема званичних података о повријеђеним особама и висини материјалне штете.

Читаоци „Гласа“ јављају да је пожар локализован, али да је на објекту настала већа штета.

