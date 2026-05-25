Нападнуто више од 70 локација Хезболаха

Извор:
СРНА
Коментари:0
Израелске одбрамбене снаге /ИДФ/ саопштиле су да су у протекла 24 часа напале више од 70 инфраструктурних локација Хезболаха широм Либана, укључујући 10 командних центара и складишта оружја у граду Тир.
У саопштењу је наведено да је Војска користила више од 85 комада муниције за гађање локација, које је "Хезболах користио за унапређење терористичких напада на трупе ИДФ-а и израелске цивиле".
Војска је додала да су ваздухопловне снаге напале и убиле оперативце Хезболаха који су возили мотоцикле у области гдје израелски војници дјелују на југу Либана, преносе израелски медији.
Раније је војска саопштила да је покренула ударе на Тир, долину Бека и друга подручја на југу Либана.
Удари су услиједили након што је Хезболах недавно појачао нападе дроновима на сјеверни дио Израела.
Најновије
Тренутно на програму