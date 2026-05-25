Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?

Иран је спреман да високо обогаћени уранијум измјести са своје територије, али под условом да буде пребачен у Кину, наводе Ал Арабија и Ал Хадат позивајући се на изворе, додајући да Техеран тражи гаранције Пекинга прије постизања евентуалног споразума са САД.
Према наводима извора, Иран инсистира да Кина има улогу гаранта у сваком могућем договору између Вашингтона и Техерана.
Извори су такође навели да би командант пакистанске војске Асим Мунир могао да отпутује у Доху у оквиру дипломатских активности повезаних са преговорима.
Кинески предсједник Си Ђинпинг састао се претходно у Пекингу са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом, у тренутку наставка дипломатских напора усмјерених на окончање рата у Ирану, пренијели су кинески државни медији.
Кинеска новинска агенција Синхуа навела је да је Шариф претходно разговарао и са кинеским премијером Ли Ћијангом, другим највишим државним званичником Кине.
Извори Ал Арабије и Ал Хадата тврде да је Асим Мунир присуствовао састанку пакистанске делегације са кинеским премијером и да Исламабад снажно подржава укључивање Пекинга као гаранта евентуалног споразума између САД и Ирана.
Пакистанска државна телевизија пренијела је да је Мунир, који се наводи као главни преговарач у разговорима између Вашингтона и Техерана, допутовао у Кину заједно са премијером Шехбазом Шарифом ради сусрета са кинеским дипломатама.
