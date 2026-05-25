Logo
Large banner

Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?

Аутор:

АТВ
25.05.2026 20:43

Коментари:

0
Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?
Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Иран је спреман да високо обогаћени уранијум измјести са своје територије, али под условом да буде пребачен у Кину, наводе Ал Арабија и Ал Хадат позивајући се на изворе, додајући да Техеран тражи гаранције Пекинга прије постизања евентуалног споразума са САД.

Према наводима извора, Иран инсистира да Кина има улогу гаранта у сваком могућем договору између Вашингтона и Техерана.

Извори су такође навели да би командант пакистанске војске Асим Мунир могао да отпутује у Доху у оквиру дипломатских активности повезаних са преговорима.

Кинески предсједник Си Ђинпинг састао се претходно у Пекингу са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом, у тренутку наставка дипломатских напора усмјерених на окончање рата у Ирану, пренијели су кинески државни медији.

Кинеска новинска агенција Синхуа навела је да је Шариф претходно разговарао и са кинеским премијером Ли Ћијангом, другим највишим државним званичником Кине.

Извори Ал Арабије и Ал Хадата тврде да је Асим Мунир присуствовао састанку пакистанске делегације са кинеским премијером и да Исламабад снажно подржава укључивање Пекинга као гаранта евентуалног споразума између САД и Ирана.

Пакистанска државна телевизија пренијела је да је Мунир, који се наводи као главни преговарач у разговорима између Вашингтона и Техерана, допутовао у Кину заједно са премијером Шехбазом Шарифом ради сусрета са кинеским дипломатама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Уранијум

Кина

Иран вијести

Трамп Иран преговори

Иран најновије вијести

Иран Америка преговори

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијене нафте нагло пале усред преговора САД и Ирана

3 ч

0
Злато

Свијет

Цијена злата расте, а долар и нафта падају док се чека споразум између САД и Ирана

3 ч

0
Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?

Свијет

Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?

4 ч

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Свијет

Шта би могао да садржи меморандум Ирана и САД

7 ч

0

Више из рубрике

Најновија, ударна вијест

Свијет

Удари спремни: Руси обавијестили Американце да "покрећу систематске нападе на Кијев"

39 мин

0
brašno pšenica hrana

Свијет

Кина се спрема за несташицу хране: Повукли потез који ће уздрмати свијет

51 мин

0
Putin Rusija rat Ukrajina

Свијет

Путин потписао: Дозвољена употреба војске за заштиту Руса ухапшених у иностранству

2 ч

0
Русија упозорила становнике Кијева и представнике страних мисија: Напустите град што прије

Свијет

Русија упозорила становнике Кијева и представнике страних мисија: Напустите град што прије

2 ч

0

  • Најновије

20

56

Цвијановић: Мандат новог високог представника да буде ограничен и временски

20

53

Јанковић: Грађевинска конференција прилика за размјену знања

20

46

Цвијановић: Након три деценије Америка има потпуно другачији приступ према БиХ

20

43

Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?

20

43

Игокеа у финалу Првенства БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner