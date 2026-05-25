Удари спремни: Руси обавијестили Американце да "покрећу систематске нападе на Кијев"

Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров разговарао је телефоном са америчким државним секретаром Марком Рубиом, саопштило је руско Министарство спољних послова.
Лавров је обавијестио америчку страну да руске Оружане снаге почињу систематске нападе на објекте у Кијеву које користе украјинска војска.
„По налогу предсједника Владимира Путина, шеф руске дипломатије, Сергеј Лавров, званично је обавијестио америчку страну да, као одговор на континуиране терористичке нападе кијевског режима на цивиле и цивилне објекте на територији Русије, руске снаге покрећу систематске и досљедне ударе на објекте у Кијеву које користе украјинске снаге, као и на релевантне центре за доношење одлука“, наводи руско Министарство спољних послова.
Лавров је скренуо пажњу на саопштење руског Министарства спољних послова којим се препоручује евакуација дипломатског особља и других грађана из украјинске престонице.
Шефови дипломатије такође су размијенили процене дипломатских иницијатива за рјешавање кризе у Ормуском мореузу и ситуације око Кубе.
Поред тога, руски министар је подсетио америчког државног секретара на споразуме на високом нивоу постигнуте у Енкориџу у вези са украјинским сукобом, саопштила је руска дипломатска мисија.
„Министар је подсетио на споразуме на високом нивоу постигнуте у Енкориџу у августу 2025. године, на приједлог САД, у вези са украјинским сукобом и изразио жаљење што дрски напори европских елита и кијевског режима поткопавају ове споразуме, који су отворили пут одрживом, дугорочном решењу заснованом на равнотежи интереса“, наведено је на веб-сајту министарства.
Подсјећамо, Русија је у понедјељак упозорила становнике Кијева, укључујући дипломатско особље и представнике међународних организација, да напусте главни град Украјине „што је прије могуће“, као и да избјегавају војне и административне инфраструктурне објекте.
У саопштењу на Телеграму, Министарство спољних послова је саопштило да ће Русија извести „систематске нападе“ на објекте повезане с украјинским војно-индустријским комплексом у Кијеву након онога што је описало као „крвави напад“ на академску зграду и студентски дом у Луганској регији под контролом Русије, у којем је убијен 21 студент.
Све је ово достигло тачку пуцања - саопштило је министарство.
Према саопштењу, напади би били усмјерени на мјеста гдје се дронови дизајнирају, производе, програмирају и припремају за употребу у Украјини „уз помоћ НАТО стручњака одговорних за снабдијевање компонентама, пружање обавјештајних података и циљање“.
Удари ће бити усмјерени и на центре за доношење одлука и на командна мјеста - додаје се.
Раније у недјељу, украјински предсједник Володимир Зеленски изјавио је да су четири особе убијене, а око 100 повријеђено у руским ноћним ударима, за које Москва тврди да су били одговор на украјински напад на зграду факултета.
Напад се догодио након што је Москва у петак саопштила да је Украјина напала зграду факултета и студентски дом у граду Старобиљску у дијелу Луганске народне републике.
Регионалне власти саопштиле су да је број погинулих у нападу порастао на 21 након што су у недјељу завршене операције потраге и спасавања.
Независна провјера тврдњи остаје тешка због сукоба који траје од 2022. године.
