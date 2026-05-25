Русија упозорила становнике Кијева и представнике страних мисија: Напустите град што прије

25.05.2026 18:21

Фото: Tanjug / AP / Zoya Shu

Русија је у понедјељак упозорила становнике Кијева, укључујући дипломатско особље и представнике међународних организација, да напусте главни град Украјине „што је прије могуће“, као и да избјегавају војне и административне инфраструктурне објекте.

„Систематски напади“

У саопштењу на Телеграму, Министарство спољних послова је саопштило да ће Русија извести „систематске нападе“ на објекте повезане с украјинским војно-индустријским комплексом у Кијеву након онога што је описало као „крвави напад“ на академску зграду и студентски дом у Луганској регији под контролом Русије, у којем је убијен 21 студент.

Све је ово достигло тачку пуцања - саопштило је министарство.

Према саопштењу, напади би били усмјерени на мјеста гдје се дронови дизајнирају, производе, програмирају и припремају за употребу у Украјини „уз помоћ НАТО стручњака одговорних за снабдијевање компонентама, пружање обавјештајних података и циљање“.

Удари ће бити усмјерени и на центре за доношење одлука и на командна мјеста - додаје се.

Раније у недјељу, украјински предсједник Володимир Зеленски изјавио је да су четири особе убијене, а око 100 повријеђено у руским ноћним ударима, за које Москва тврди да су били одговор на украјински напад на зграду факултета.

Напад у ЛНР

Напад се догодио након што је Москва у петак саопштила да је Украјина напала зграду факултета и студентски дом у граду Старобиљску у дијелу Луганске народне републике.

Регионалне власти саопштиле су да је број погинулих у нападу порастао на 21 након што су у недјељу завршене операције потраге и спасавања.

Независна провјера тврдњи остаје тешка због сукоба који траје од 2022. године.

