Русија упозорила становнике Кијева и представнике страних мисија: Напустите град што прије

Русија је у понедјељак упозорила становнике Кијева, укључујући дипломатско особље и представнике међународних организација, да напусте главни град Украјине „што је прије могуће“, као и да избјегавају војне и административне инфраструктурне објекте.
У саопштењу на Телеграму, Министарство спољних послова је саопштило да ће Русија извести „систематске нападе“ на објекте повезане с украјинским војно-индустријским комплексом у Кијеву након онога што је описало као „крвави напад“ на академску зграду и студентски дом у Луганској регији под контролом Русије, у којем је убијен 21 студент.
Све је ово достигло тачку пуцања - саопштило је министарство.
Према саопштењу, напади би били усмјерени на мјеста гдје се дронови дизајнирају, производе, програмирају и припремају за употребу у Украјини „уз помоћ НАТО стручњака одговорних за снабдијевање компонентама, пружање обавјештајних података и циљање“.
Удари ће бити усмјерени и на центре за доношење одлука и на командна мјеста - додаје се.
Раније у недјељу, украјински предсједник Володимир Зеленски изјавио је да су четири особе убијене, а око 100 повријеђено у руским ноћним ударима, за које Москва тврди да су били одговор на украјински напад на зграду факултета.
Напад се догодио након што је Москва у петак саопштила да је Украјина напала зграду факултета и студентски дом у граду Старобиљску у дијелу Луганске народне републике.
Регионалне власти саопштиле су да је број погинулих у нападу порастао на 21 након што су у недјељу завршене операције потраге и спасавања.
Независна провјера тврдњи остаје тешка због сукоба који траје од 2022. године.
