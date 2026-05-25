Ванеса Трамп први пут у јавности послије страшних вијести о раку: Сви су примјетили једну ствар на њој

25.05.2026 18:06

Фото: Youtube/Kai Trump

Ванеса Трамп појавила се први пут у јавности након што је открила да јој је дијагностикован рак дојке. Бивша супруга

Доналда Трампа Млађег усликана је током опуштене шетње и куповине са ћерком Каи у Вест Палм Бичу на Флориди, а фотографије су брзо привукле пажњу јавности.

Иако пролази кроз тежак период, Ванеса је дјеловала расположено и насмијано, што је свима привукло пажњу, док је са ћерком обилазила продавнице у локалном тржном центру. Мајка и ћерка све вријеме су разговарале и размјењивале њежности, а у једном тренутку Ванеса је чак загрлила Каи док су шетале.

Прво појављивање након тешке дијагнозе

Ванеса Трамп, која има 48 година, за ову прилику одабрала је лежерну комбинацију - плаву кошуљу и фармерке, док је њена ћерка Каи носила бијели топ, беж кардиган и фармерке.

Подсјетимо, Ванеса је прошле недјеље путем Инстаграма открила да јој је дијагностикован рак дојке. Тада је саопштила да је већ обавила један медицински захват и да је у сталном контакту са својим љекарима.

"Фокусирана сам на опоравак и остајем пуна наде, окружена љубављу породице, дјеце и најближих људи", написала је тада.

Замолила је јавност за приватност док траје њено лијечење и опоравак, а подршка јој је убрзо стигла са свих страна.

Подршка породице и блиских људи

Међу првима јој се јавно обратила Иванка Трамп, бивша заова, која јој је упутила емотивну поруку подршке.

"Молим се за твоју снагу и брз опоравак. Волимо те", написала је Иванка.

Ванеса и Доналд Трамп Млађи били су у браку од 2005. до 2018. године и заједно имају петоро деце – Каи, Доналда Џона Трампа III, Тристана Милоша Трампа и Спенсера Фредерика Трампа.

Љубавни живот поново у центру пажње

Посљедњих мјесеци Ванеса је поново доспјела у фокус медија и због везе са славним голфером Тајгером Вудсом. Њихова романса откривена је прошлог марта, а страни медији наводе да јој управо он пружа велику подршку током борбе са болешћу.

Прије него што је објавила дијагнозу, Ванеса је посљедњи пут виђена на прослави матуре ћерке Каи у Палм Бичу, гдје је била у друштву бившег супруга и његове тадашње вјеренице Бетине Андерсон, која се овог викенда удала за Доналда Трампа Млађег.

