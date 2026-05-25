Ванеса Трамп први пут у јавности послије страшних вијести о раку: Сви су примјетили једну ствар на њој

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ванеса Трамп појавила се први пут у јавности након што је открила да јој је дијагностикован рак дојке. Бивша супруга
Доналда Трампа Млађег усликана је током опуштене шетње и куповине са ћерком Каи у Вест Палм Бичу на Флориди, а фотографије су брзо привукле пажњу јавности.
Иако пролази кроз тежак период, Ванеса је дјеловала расположено и насмијано, што је свима привукло пажњу, док је са ћерком обилазила продавнице у локалном тржном центру. Мајка и ћерка све вријеме су разговарале и размјењивале њежности, а у једном тренутку Ванеса је чак загрлила Каи док су шетале.
Ванеса Трамп, која има 48 година, за ову прилику одабрала је лежерну комбинацију - плаву кошуљу и фармерке, док је њена ћерка Каи носила бијели топ, беж кардиган и фармерке.
Подсјетимо, Ванеса је прошле недјеље путем Инстаграма открила да јој је дијагностикован рак дојке. Тада је саопштила да је већ обавила један медицински захват и да је у сталном контакту са својим љекарима.
Свијет
Ванеса Трамп обољела од рака
"Фокусирана сам на опоравак и остајем пуна наде, окружена љубављу породице, дјеце и најближих људи", написала је тада.
Замолила је јавност за приватност док траје њено лијечење и опоравак, а подршка јој је убрзо стигла са свих страна.
Међу првима јој се јавно обратила Иванка Трамп, бивша заова, која јој је упутила емотивну поруку подршке.
"Молим се за твоју снагу и брз опоравак. Волимо те", написала је Иванка.
Ванеса и Доналд Трамп Млађи били су у браку од 2005. до 2018. године и заједно имају петоро деце – Каи, Доналда Џона Трампа III, Тристана Милоша Трампа и Спенсера Фредерика Трампа.
Vanessa Trump was spotted stepping out in Miami with her daughter, Kai, for the first time since she announced she had been diagnosed with breast cancer https://t.co/TmuBXzfGEU 🔗 pic.twitter.com/xbPt6dXQQE— Daily Mail US (@Daily_MailUS) May 25, 2026
Посљедњих мјесеци Ванеса је поново доспјела у фокус медија и због везе са славним голфером Тајгером Вудсом. Њихова романса откривена је прошлог марта, а страни медији наводе да јој управо он пружа велику подршку током борбе са болешћу.
Прије него што је објавила дијагнозу, Ванеса је посљедњи пут виђена на прослави матуре ћерке Каи у Палм Бичу, гдје је била у друштву бившег супруга и његове тадашње вјеренице Бетине Андерсон, која се овог викенда удала за Доналда Трампа Млађег.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
56
20
53
20
46
20
43
20
43
Тренутно на програму