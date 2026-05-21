Ванеса Трамп обољела од рака

Ванеса Трамп, бивша супруга Доналда Трампа млађег, саопштила је данас да јој је откривен рак дојке и да ради на плану лијечења.
"Жељела бих да захвалим својим љекарима што су ми раније ове недјеље обавили процедуру", рекла је Ванеса Трамп (48) у објави на Инстаграму, преноси НБЦ.
Ванеса Трамп је била удата за Доналда Трампа млађег, најстаријег сина америчког предсједника Доналда Трампа, од 2005. до 2018. године, и пар заједно има петоро дјеце.
Она је тренутно у вези са играчем голфа Тајгером Вудсом, преноси Танјуг.
