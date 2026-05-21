Почела комеморација Добрили Кукољ, присуствују највиши званичници Српске

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Културном центру Бански двор у Бањалуци почела је комеморација поводом смрти дугогодишњег предсједника бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата Добриле Кукољ, којој присуствују највиши званичници Републике Српске.
Комеморацији поред чланова породице Кукољ, присуствује предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Владе Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, лидер СНСД-а Милорад Додик.
Присутни су и министри у Влади Републике Српске, посланици у Народној скупштини Српске, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, те бројни поштоваоци.
Највиши званичници Републике Српске претходно су се уписали у књигу жалости.
Кукољева је била затвореник усташког логора Јасеновац и дугогодишњи предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата.
Као десетогодишња дјевојчица Кукољева је одведена у усташки логор Јасеновац у којем је била затворена три мјесеца. Усташе су јој уништиле дјетињство, живот и породицу, преноси Срна
Добрила Кукољ , која је преминула јуче у Бањалуци у 94. години биће сахрањена данас у 12.00 часова у гробљу Свети Пантелија.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч4
Најновије
12
55
12
50
12
47
12
44
12
36
Тренутно на програму