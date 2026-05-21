Додик: Спасовдан је дан духовне радости и свенародне саборности

Аутор:

АТВ
21.05.2026 09:28

Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Поводом великог празника Вазнесења Господњег - Спасовдана, крсне славе Саборног храма Христа Спаситеља и града Бањалуке, свештенству, вјерујућем народу и свим грађанима најискреније честитке упутио је предсједник лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Спасовдан је дан духовне радости и свенародне саборности, који нас изнова подсјећа на снагу заједништва српског православног народа и непролазне хришћанске вриједности које нас вјековима обједињују. Овај велики празник нас упућује на узајамно поштовање, солидарност и све оне племените вриједности које обогаћују наше животе и надахњују нас да, чувајући своје коријене, заједно градимо бољу и сигурнију будућност", навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да чувајући поносно нашу богату историју, преносећи традицију и обичаје на млађе нараштаје, Спасовдан да се прослави достојанствено.

