Цвијановић објаснила Станивуковићу шта је дипломатија: То није водање Шмита по Бањалуци

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да градоначелник Бањалуке и лидер Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић немушто објашњава своје дружење са Kристијаном Шмитом.
"Није му као легитиман, а водао га по Бањалуци, јер је то кобајаги дипломатија. Очито није разумио да ономе кога сматра нелегитимним управо даје легитимитет тиме што му је отворио врата Бањалуке", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеним мрежама.
Она је навела да је Станивуковић видио у Шмиту могућност да се обрачуна са његовим политичким противницима и тиме је, каже, политичке процесе свео на микрослику, а занемарио макрослику у којој су смјештени Република Српска и њена тешка борба за опстанак.
"То је непознавање процеса, а не дипломатија. Увлачи Србију у причу, а не разумије зашто Србија нешто може, а он не може", рекла је Цвијановићева реагујући на наводе Станивуковића у емисији Телеринг у којима је рекао да се састајао са Шмитом јер је то чинило и руководство Србије.
Цвијановићева је истакла да Станивуковић "прича глупости о лобистима" и да је усвојио сарајевску причу.
"Потцјењује САД ако мисли да се скидање санкција плаћа. Показао је неспособност да повезује догађаје који су дио јединственог процеса. Зато је "искулирао" чињеницу да Kристијан Шмит одлази под притиском. Зато што је претјерао! И зато што је неко морао ући у битку коју Драшко не разумије, да би тај што сад одлази, претјерао", рекла је она.
Додала је да укидање санкција није неки прости уступак појединцима, већ значајно другачији однос према Републици Српској и настојању да сви народи имају исти третман у оквиру БиХ.
Драшко Станивуковић немушто објашњава своје дружење са Kристијаном Шмитом. Није му као легитиман, а водао га по Бањалуци, јер је то кобајаги дипломатија. Очито није разумио да ономе кога сматра нелегитимним управо даје легитимитет тиме што му је отворио врата Бањалуке. Он је у…— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) May 20, 2026
"То је дипломатија, а не водање Kристијана Шмита по Бањалуци док се он обрачунава са Републиком Српском. Ни о законима није схватио поенту, а прича о њиховом повлачењу. Прича о дипломатији о којој ништа не зна", истакла је она.
Цвијановићева је рекла да је управо Република Српска отворила врата дипломатији и она даје резултате.
"Да је кадар анализирати, проучио би задњих барем седам мјесеци. Нећу коментарисати ову небулозу коју говори о Дејтонском споразуму и његовим анексима. Зато што овако прича незналица, што Драшко Станивуковић и јесте. Препун флоскула, без икаквог суштинског знања, што се најбоље види по томе како одговара на конкретна питања. Задњи пут сам га коментарисала кад је исијецао мој интервју да би лажирао моје одговоре. Тад је био дјечак који се служио преварантским триковима, за које се, иначе, у свијету одраслих, одговара. Вечерас је показао да је само амбициозни дјечак, препун научених фраза, али које не могу прекрити ни сакрити дефицит знања", поручила је Цвијановићева.
