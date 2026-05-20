Стотине грађана на протесту због убиства матуранта: "Сви смо се бојали Алексића"

У Дрнишу је вечерас одржан протест грађана поводом убиства матуранта Луке Миловца са којег је поручено да је систем заказао и да је потребно измијенити Кривични закон.
Грађани су поручили да је ово окупљање вапај заједнице која пита зашто нико није реаговао на вријеме?
Подсјећају да су годинама живјели уз убицу Кристијана Алексића (50/) од којег су страховали и који је пријетио свима у граду.
Грађани су навели да су са зебњом говорили да је питање времена када ће се трагедија поновити, што се и обистинило.
Навели су да иза њиховог окупљања не стоје политичке странке или неко удружење већ грађани, родитељи, пријатељи и комшије, преноси портал "Индекс".
Алексић је у суботу, 16. маја, убио деветнаестогодишњег достављача пице Луку Миловца.
Ухапшен је након цјелоноћне полицијске потраге и одређен му је једномјесечни притвор.
Осумњичени већ има пет правоснажних пресуда, од којих су двије обједињене у казну затвора од 15 година коју је одслужио за убиство дјевојке, док су двије биле условне.
Алексић је у мају 1994. године са 17 убода ножем усмртио 22-годишњу дјевојку, а у ранијим поступцима помињани су и његови тешки психички проблеми.
