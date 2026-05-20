Марија Шерифовић проговорила о другом дјетету

Музичка звијезда Марија Шерифовић ужива и одлично се сналази у улози мајке, а сада је открила да ли планира и друго дијете.
Она је открила:
"У овом тренутку не и за сада не. Сада, ако се жеље промијене, што да не? Али, за сада не. Кажу да су дјеца наши учитељи, неки вјерују да је обрнуто, а ја вјерујем да је баш тако. Готово сам сигурна да ће ме Марио научити многим стварима, да ће то бити једна дуготрајна борба између Стријелца и Шкорпије. На крају крајева, нешто је до васпитања, нешто иде из куће, а нешто напросто мора да се препусти вишим силама, а на нама као родитељима је само да се прекрстимо и да гледамо", рекла је Марија.
"Кад год ми је тешко, Марио се насмије и све добије смисао"
Марија не крије да јој син свакодневно поправља расположење и да је све у њеном животу лакше и љепше откако је он ту.
"Он је толико диван, стално се смије… Таман кад помислим да ми нешто тешко пада, да нешто не могу, Марио се само раскези и све добије смисао", рекла је она.
Иначе, Марија је одговарала на питања пратиоца на Инстаграму и том приликом се дотакла различитих тема, а највише питања добила је управо за сина Мариа и мајчинство.
"Сви око мене говоре он је мали, он је мали, ја кажем није мали, он све зна, све разумије. Мислим да сада нисам строга мајка, он је толико активан да је то чудо Божије, а на мени је тренутно сада само да га сачувам", одговорила је пјевачица.
Марија се том приликом дотакла и тога како је то бити самохрана мајка.
"Обзиром на то да за друго не знам, не видим никакву тежину… У ствари, видим и знам да свакој самохраној мајци треба да се додијели пехар, диплома, плата од 5.000 евра. Самохране мајке да постану богом дане особе", изјавила је поп пјевачица, преноси "Телеграф".
