Ево зашто се на Спасовдан једе цицвара: Наши стари су вјеровали да призива оно што им је најважније

Спасовдан који ове године славимо 21. маја један је од најважнијих празника у народној и црквеној традицији. Трпеза за Спасовдан одувијек је имала посебно мјесто у обичајима који су се преносили с кољена на кољено.
Meђу јелима која се тог дана износе на сто цицвара има главну улогу она није само храна, већ прије свега симбол обиља, снаге и новог почетка.
Цицвара се традиционално спрема на Спасовдан, јер носи дубоку симболику везану за плодност и богатство домаћинства. Припрема се од брашна, масти и старог кајмака, па се сматра изузетно “јаком” храном, која у народним обичајима представља право богатство млијечних производа.
Управо зато се везује за сточарски карактер празника, јер Спасовдан означава почетак периода пуне испаше и вријеме када стока излази на зелене пашњаке.
На овај начин, спремањем цицваре домаћини симболично призивају добар принос млијека, здраву стоку и благостање у кући. Заједно са јагњећим печењем, цицвара чини срж свечане спасовданске трпезе и представља везу између свакодневног живота, природног циклуса и духовне захвалности за дарове које доноси година која је пред њима, пише Жена Блиц.
