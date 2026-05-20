Како жене различитих знакова тјерају мушкарце да полуде за њима?

20.05.2026 22:48

Фото: mellamed/Pexels

Неке жене освајају погледом, неке хумором, а неке хладном мистериозношћу због које их је немогуће избацити из главе.

Астрологија тврди да сваки хороскопски знак има свој посебан стил завођења — и управо је то оно што их чини толико неодољивим.

Док једне играју на шарм и топлину, друге мушкарце освајају самопоуздањем, интелигенцијом или дозом недостижности.

Ево како жене различитих хороскопских знакова заводе и због чега мушкарци често потпуно изгубе главу за њима.

Ован

Жена Ован осваја директношћу и енергијом. Она не чека да јој неко приђе, већ сама преузима иницијативу. Мушкарце привлачи њена храброст, спонтаност и чињеница да уз њу никада није досадно.

Д‌јелује као жена која може све — и управо је то оно што их фасцинира.

Бик

Жена Бик заводи полако, али изузетно ефикасно. Код ње је све у погледу, додиру и атмосфери. Мушкарци падају на њену женственост, сензуалност и осјећај сигурности који пружа.

Она д‌јелује као особа уз коју би могли остати заувијек.

Близанци

Жена Близанац мушкарце осваја комуникацијом. Духовита је, брза на језику и увијек занимљива. Са њом разговор никада није обичан, а управо та непредвидивост тјера мушкарце да јој се стално враћају.

Она их прво освоји умом, а тек онда свиме осталим.

Рак

Жена Рак осваја емоцијама. Д‌јелује њежно, брижно и топло, али управо се у тој њежности крије њена највећа моћ.

Мушкарци уз њу имају осјећај да су посебни и вољени, а то је нешто што се тешко заборавља.

Лав

Жена Лав не мора ни да покушава да заведе — она једноставно уђе у просторију и сви је примијете.

Самопоуздање, харизма и гламур њено су најјаче оружје. Мушкарци су опчињени њеном енергијом и начином на који увијек д‌јелује помало недостижно.

Д‌јевица

Жена Д‌јевица заводи интелигенцијом и суптилношћу. Никада неће бити најгласнија особа у друштву, али управо је у томе њена привлачност.

Мушкарци полуде за њеном смиреношћу, уредношћу и осјећајем да увијек зна више него што говори.

Вага

Жена Вага рођена је заводница. Елегантна је, шармантна и невјероватно добра у флерту.

Мушкарци уз њу имају осјећај као да су у романтичном филму. Њена љепота често привлачи пажњу, али оно због чега остају јесте њен начин комуникације и осјећај лакоће који ствара.

Шкорпија

Жена Шкорпија вјероватно је најфаталнији знак хороскопа. Она заводи погледом, енергијом и мистериозношћу.

Мушкарци често не могу да објасне зашто их толико привлачи, али једном када их освоји, тешко престају да мисле на њу.

Стријелац

Жена Стријелац осваја слободним духом и авантуристичком енергијом. Уз њу све д‌јелује спонтано и узбудљиво.

Мушкарце привлачи њен оптимизам и чињеница да д‌јелује као неко ко би их могао одвести право у најбољу авантуру живота.

Јарац

Жена Јарац заводи амбицијом и самопоуздањем. Она не тражи пажњу, али је природно добија.

Мушкарце фасцинирају њена озбиљност, независност и осјећај да тачно зна шта жели од живота.

Водолија

Жена Водолија мушкарце осваја тиме што је потпуно другачија од свих осталих. Неконвенционална је, оригинална и увијек помало непредвидива.

Управо та њена посебност тјера мушкарце да покушавају да је „схвате“, а притом се још више заљубе.

Рибе

Жена Рибе заводи романтиком и њежношћу. Д‌јелује сањиво, емотивно и помало недостижно.

Мушкарци уз њу често имају осјећај да су у љубавној причи из филма, а управо та емотивна повезаност њено је најјаче оружје, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

