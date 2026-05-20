Вила без милости против Нијемаца у финалу

Фудбалери Астон Виле савладали су Фрајбург са 3:0 у великом финалу Лиге Европе у Инстанбулу на Бешикташ парку пред 48.000 навијача и освојили су нови велики европски пехар након титуле у Купу европских шампиона 1982. године.
Астон Вила је тако комплетирала два највећа европска трофеја у својим витринама и оправдала је улогу фаворита такмичења коју је имала и прије него што је оно и почело.
Била је Вила фаворит и прије меча против Фрајбурга, који је био једно од најпријатнијих изненађења ове сезоне у Европи. Био је ово највећи меч у историји овог њемачког клуба, који никада у историји није освојио трофеј ни у Њемачкој, а имао је прилику да дође до другог највећег пехара у Европи.
Ипак, тим из Бирмингема је од старта ставио до знања Нијемцима ко ће се питати у овом финалу. Одолијевао је Фрајбург до 42. минута, а онда је виђен спектакуларан гол Јурија Тилеманса, који је послије прекида искористио сјајан центаршут Моргана Роџерса и из волеја затресао мрежу Фрајбурга!
Услиједило је велико славље Енглеза на трибинама, гдје је био и најпознатији навијач Астон Виле, принц Вилијам од Велса, који је у трансу славио са својим пријатељима у ложи.
Разлог за славље убрзо је постао још већи за присталице Виле, јер је у посљедњим секундама првог полувремена Емилијано Буендија поново на спектакуларан начин затресао мрежу Атуболуа.
Гол је висио у ваздуху, само је било питање тренутка када ће одбрана Нијемаца да попусти и то се десило у финишу полувремена.
Наставила је Астон Вила јако и у другом полувремену, а у 58. минуту је одбрана Фрајбурга поклекла још једном, а сада се у стријелце уписао Морган Роџерс, који се сјајно убацио на прву стативу послије центаршута Буендије и затресао је мрежу за 3:0.
Могла је Вила касније и да постигне још неки гол, али су ипак присталице Унаија Емерија "попустиле папучицу са гаса" и привеле меч крају.
Пошто побједник Лиге Европе добија пласман у Лигу шампиона, а Астон Вила је то већ обезбиједила кроз Премијер лигу, тако ће још један тим из Енглеске играти у Лиги шампиона, а то ће бити Борнмут или Брајтон, који се боре за шесто мјесто.
