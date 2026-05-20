Незапамћени скандал: Тренер манијак суспендован

Један од највећих скандала у женском фудбалу добио је коначан епилог! УЕФА је доживотно суспендовала чешког тренера Петра Влацховског након што су откривени језиви детаљи.
Бивши селектор Чешке и дугогодишњи тренер словачке женске фудбалске репрезентације више неће смјети водити ниједну екипу у Европи, а УЕФА је затражила да забрана вриједи на глобалном нивоу.
Према резултатима истраге, Влацховски је између 2019. и 2023. године користио скривену камеру коју је држао у руксаку како би тајно снимао фудбалерке током пресвлачења и туширања прије и након тренинга те утакмица.
Укупно је снимљено 15 играчица, међу којима је била и малољетна фудбалерка од само 17 година. Скандал је откривен још 2023. године, када је тренер ухапшен, а тада је кажњен симболичном одштетом од 775 евра (1.515 КМ) због штете нанесене играчицама. Али случај је добио пуно озбиљнији епилог двије године касније.
Кривични суд у мају 2025. године прогласио је Влацховског кривим за посједовање дјечије порнографије која је пронађена на његовом рачунару, због чега је осуђен на једногодишњу условну затворску казну, те петогодишњу забрану рада у фудбалу на националном нивоу.
УЕФА је након тога реаговала и наредила Чешком фудбалском савезу да му трајно одузме тренерску лиценцу.
