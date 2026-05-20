Сјајне вијести за раднике у Српској - тичу се осигурања

Аутор:АТВ
Амандманима на измјене и допуне Закона о обавезном здравственом осигурању биће обезбијеђено да сваки радник, чак и уколико му послодавац није уплатио доприносе, има право на здравствену заштиту.
Договорено је ово данас на састанку представника Министарства здравља, Савеза синдиката, Уније послодаваца и Фонда здравственог осигурања.
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да је разговарано о предложеним измјенама и допунама Закона које су повучене из скупштинске процедуре, а како би се усагласиле одређене одредбе на које је Савез синдиката Српске имао примједбе.
"Усагласили смо се по питању максималног износа партиципације, а то је да се прихвати приједлог Савеза синдиката да то буде до 50 одсто од најниже плате у Републици Српској", рекао је Шеранић новинарима у Бањалуци након састанка чији је био домаћин, пише "Срна".
Он је навео да се компромисно рјешење нашло и за питање неуплаћених доприноса за раднике ради остваривања права на здравствену заштиту.
"Истакнуто је да је амандман Савеза синдиката прихватљив, али да се не може дефинисати овим законом сада, него се морају узети у обзир други закони који би требали дати основ за примјену амандмана", рекао је Шеранић.
Он је истакао да се амандман односи на то да радник који заради своју плату због неуплаћеног доприноса не смије да остане без здравствене заштите.
Предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић рекао је да је изразито важно да се ријеши горуће питање, а то је да неуплаћивање доприноса не може бити разлог да радник не добије адекватну здравствену заштиту.
"Овај амандман је прихваћен. Мислим да ће то бити ријешено у наредном периоду, да радник не мора да стријепи да ли му је послодавац уплатио порезе и доприносе", истакао је Станковић.
Потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске Саша Тривић прецизирао је да је на састанку ријешена ситуација која се до сада појављивала, а то је да радници имају проблем са добијањем здравствене заштите јер им послодавац није уплатио доприносе.
"Овим рјешењем ми ћемо обезбиједити да сваки радник увијек, док год је пријављен на осигурање, има право да се лијечи, а Пореска управа ће се бавити наплатом потраживања од послодавца. Радник није тај који треба да гања послодавца", истакао је Тривић.
Директор Фонда здравственог осигурања Српске Дејан Кустурић рекао је да се амандманима прецизније дефинишу одређене ствари, те да су оквирно сви учесници састанка сагласни са предложеним рјешењима.
"Све је у циљу да се осигураницима прошире права на нових 16", рекао је Кустурић.
