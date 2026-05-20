Додик: Мост у Градишци привремено отворен на 100 година

20.05.2026 16:37

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је питање новог моста и граничног прелаза у Градишци за Републику Српску одавно ријешено, те истакао да је мост привремено отворен на 100 година.

Он је истакао да нема намјеру да полемише да ли је мост привремено отворен.

"Могу вам овако рећи – мост је отворен привремено на 100 година", поручио је Додик.

Подсјетио је да је изградњу моста примарно финансирала Република Српска, а не БиХ.

"То је најфреквентнији гранични прелаз у БиХ. Дао сам налог да се испита колико туда пролази грађана и привредних возила из Републике Српске, а колико из Федерације БиХ. Видјећете да преко 45 одсто од укупног броја пролазе људи из ФБиХ", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.

Политика је озбиљна ствар, а не посао за скоројевиће

Предсједник СНСД-а поручио је да је политика озбиљна ствар и да није посао за скоројевиће, већ за људе који су спремни за тежак и упоран рад, те истакао да је Жељка Цвијановић једна од најпродорнијих политичара на овим просторима.

Додик је подсјетио да је бивши предсједник СДС-а Мирко Шаровић изјавио да не жели да слуша наређења Народне скупштине Републике Српске, док је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић све своје одлуке везала за одлуке Народне скупштине и Владе Српске.

"Данас је Жељка Цвијановић један од најпропулзивнијих политичких кадрова на овим просторима, а Мирко Шаровић је тамо гдје је и заслужио – нигдје", рекао је Додик.

Он је навео да је поносан на сарадњу са коалиционим партнерима, те додао да ће власт у Републици Српској радити на томе да српски народ гради своју државу.

"Српски народ је народ са свим међународно кодификованим елементима. То смо урадили и постигли кроз историју", рекао је Додик новинарима у Бањалуци након састанка владајуће коалиције.

Изјаве Блануше о тзв. државној имовини потврдиле ко би издао Српску

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је на конференцији за новинаре у Бањалуци да је изјава Бранка Блануше о тзв. државној имовини потврда да је он ту да изда Републику Српску, што они неће дозволити.

"Имовина је господине Блануша написана у Дејтону. БиХ нема имовину..Ми се овдје боримо и борићемо се да такви попут њега не дођу на функцију. Немам ништа против његове кандидатуре, али не можеш тако олако прелазити у сарајевско студију и олако предати и продати имовину. Жао ми је СДС-а ко га води и ко је на шта спреман", истакао је Додик.

Додик је навео да нигдје није написано да имовина припада БиХ.

"Једини је могућ споразум два ентитета. Блануша дјелује као да не зна је ли пошао или дошао. Ми смо овдје уложили много, угрожили смо личне идентитете и слободе да би задржали имовину, а онда он изјави тако нешто. Да тако олако изговара такве ријечи, само јер је у студију федералног медија", истиче Додик.

