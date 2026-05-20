Фармер продаје 50 машина за суво злато, разлог ће вас дирнути

Пензионисани фармер одлучио је да прода импресивну колекцију од чак 50 трактора и пољопривредних машина, чија се укупна вриједност процјењује на више од пола милиона евра.
Како преноси „Агроклуб“, ријеч је о дугогодишњој збирци механизације коју је овај пољопривредник скупљао током читавог радног вијека, а међу машинама се налазе бројни ријетки и добро очувани модели познатих свјетских произвођача.
Продаја је изазвала велико интересовање међу колекционарима, фармерима и љубитељима старе механизације, посебно због чињенице да се на аукцији налазе трактори различитих генерација – од старијих рестаурираних модела до савременијих радних машина. Према писању специјализованих пољопривредних портала, поједини примјерци имају и посебну историјску вриједност јер представљају моделе који су обиљежили развој европске пољопривреде током друге половине прошлог вијека.
Организатори очекују купце из више европских земаља, а процјене говоре да би поједини трактори могли бити продати за десетине хиљада евра. Посебну пажњу привлаче снажни модели реномираних произвођача попут Џон Дира (John Deere), Маси Фергусона и Фендта, чија вриједност на тржишту половних машина посљедњих година значајно расте због велике потражње и мањка квалитетне механизације.
Фармер је, према наводима медија, већи дио живота провео радећи на породичном имању, а трактори су му били много више од обичних радних машина. Током година улагао је у њихову рестаурацију и одржавање, па су многи примјерци данас у изузетно добром стању упркос старости. Неки од трактора и даље су потпуно функционални и спремни за рад на њивама, док су други намијењени колекционарима и љубитељима олдтајмера.
Стручњаци истичу да тржиште половних трактора у Европи посљедњих година биљежи раст цијена, посебно када је ријеч о очуваним моделима који имају једноставнију механику и ниже трошкове одржавања. Многи фармери се и даље одлучују за старије тракторе због њихове поузданости и лакше доступности резервних дијелова.
Према подацима пољопривредних удружења, савремени трактори данас често коштају више стотина хиљада евра, због чега старија механизација остаје важан избор за мања газдинства. Примјери најскупљих нових трактора на европском тржишту показују да цијене појединих модела прелазе и пола милиона евра.
Власник колекције одлучио је да прода тракторе након одласка у пензију, истичући да више нема могућности да одржава тако велики број машина. Иако му растанак тешко пада, поручио је да жели да трактори наставе да живе кроз нове власнике који ће их користити или сачувати као дио пољопривредне историје.
Аукција је већ привукла велику пажњу на друштвеним мрежама и специјализованим порталима, гдје многи љубитељи механизације истичу да се ријетко појављује овако велика и вриједна приватна колекција трактора на продају.
