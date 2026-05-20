Хитно се огласио Баја Мали Книнџа: То је измишљотина

Пјевач Мирко Пајчин, познатији као Баја Мали Книнџа демантовао је да је требало да пјева у Пљевљима на Дан независности Црне Горе, истакавши да је све била измишљотина.
"Драга публико, поштоваоци лика и дјела Баје Малог Книнџе да вас обавијестим да немам уопште никакве везе са наступом у Пљевљима 21. маја. Све је чиста измишљотина. Воли вас ваш Баја Мали Книнџа", написао је Пајчин на Инстаграму.
Он је подијелио и стори са изјавом коју је прије неколико дана дао предсједник општине Дарио Вранеш, који је демантовао писање подгоричких "Вијести" да је он захтијевао од Управе полиције да одобри концерт Баје Малог Книнџе у Пљевљима.
"Најоштрије демантујем наводе ‘Вијести’ како сам Управи полиције тражио да одобри концерт Баје Малог Книнџе", саопштио је Вранеш.
Вранеш је тада казао да "оволика количина неистина из једне фабрике лажи какве су "Вијести" заиста превазилази сваку мјеру".
Он је оцијенио да га управо овакве неистине и подметања приморавају да прекине не само сваку сарадњу са овим медијем, већ и људски контакт са новинарима који, како је додао, износе нетачне наводе попут овог.
"Странка чији сам функционер је одавно прекинула сваки контакт са овим медијем, а овакве лажи и подметачине доводе ме у ситуацију да морам да прекинем и све друге људске односе са новинарима који пишу овакве неистине", истакао је тада Вранеш.
"Нити сам ја тражио да Баја Мали Книнџа наступа у Пљевљима за 21. мај, јер сви знају мој став, нити је тај музичар изразио било какво самоиницијативно интересовање да наступа у нашем граду“, закључио је тада Вранеш, преноси подгорички портал "Борба".
Управа полиције (УП) забранила је наводни концерт Мирка Пајчина познатијег као Баја Мали Книнџа, за који је организатор тражио одобрење за окупљање 21. маја у Пљевљима, пренијели су тада медији.
