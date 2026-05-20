Џејла Рамовић попут манекенке у раскошној хаљини: Ноге у првом плану

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевачица Џејла Рамовић недавно је наступила у једном клубу у Загребу, а за ту прилику одабрала је раскошну хаљину у којој је заблистала.
Обукла је кратку беж хаљину са шлепом. Ријеч је о креацији србијанског бренда "Iv Ice". Изглед је употпунила увијеном фризуром, шминком у природним нијансама и отвореним штиклама. На друштвеним мрежама пљуште комплименти.
"Најљепша", "Дива", "Природна дјевојка и љепотица са стасом, гласом и културом", неки су од њих.
Поред ауторских пјесама, међу којима је и њен нови сингл "1004", пјевала је и хитове својих колегица попут "Где сам ти ја" Секе Алексић. У публици је био и хрватски пјевач Матија Цвек, којег је Џејла позвала да јој се придружи на сцени. Отпјевали су "Требаш ли ме".
Она вечерас наступа на Градском тргу у Бихаћу у склопу Матуријаде. Након тога је очекује наступ у Београду, као и приватне прославе у Умагу и Етно Селу Станишићи.
Подсјећамо, прошлог мјесеца објавила је пјесму "1004" која је готово одмах освојила срца публике, пише Кликс
"'1004' је пјесма о моменту кад престанеш да се враћаш на исто мјесто. О моменту када знаш да више нема шта да се поправља и по први пут то стварно прихватиш", између осталог је написала и захвалила се својим сарадницима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
17 ч0
Најновије
15
56
15
54
15
53
15
49
15
44
Тренутно на програму