Logo
Large banner

Џејла Рамовић попут манекенке у раскошној хаљини: Ноге у првом плану

Аутор:

АТВ
20.05.2026 11:32

Коментари:

0
пјевачица млада дјевојка
Фото: Instagram/printscreen

Пјевачица Џејла Рамовић недавно је наступила у једном клубу у Загребу, а за ту прилику одабрала је раскошну хаљину у којој је заблистала.

Обукла је кратку беж хаљину са шлепом. Ријеч је о креацији србијанског бренда "Iv Ice". Изглед је употпунила увијеном фризуром, шминком у природним нијансама и отвореним штиклама. На друштвеним мрежама пљуште комплименти.

"Најљепша", "Дива", "Природна д‌јевојка и љепотица са стасом, гласом и културом", неки су од њих.

Поред ауторских пјесама, међу којима је и њен нови сингл "1004", пјевала је и хитове својих колегица попут "Где сам ти ја" Секе Алексић. У публици је био и хрватски пјевач Матија Цвек, којег је Џејла позвала да јој се придружи на сцени. Отпјевали су "Требаш ли ме".

Она вечерас наступа на Градском тргу у Бихаћу у склопу Матуријаде. Након тога је очекује наступ у Београду, као и приватне прославе у Умагу и Етно Селу Станишићи.

Подсјећамо, прошлог мјесеца објавила је пјесму "1004" која је готово одмах освојила срца публике, пише Кликс

"'1004' је пјесма о моменту кад престанеш да се враћаш на исто мјесто. О моменту када знаш да више нема шта да се поправља и по први пут то стварно прихватиш", између осталог је написала и захвалила се својим сарадницима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џејла Рамовић

Пјевачица

наступ

Загреб

хаљина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ђани

Сцена

"Откинуо ми је пола младежа зубима" Прва изјава Ђанија након што га је угризао човјек

4 ч

0
Ким Кардашијан стиже на добротворну гала вечер Института за костиме Метрополитан музеја умјетности којом се обиљежава отварање изложбе „Умјетност костима“ у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Њујорку.

Сцена

Ким Кардашијан: "Узимам 35 таблета дневно, мука ми је"

5 ч

0
Слоба Васић

Сцена

"Да ли неко познаје овог клошара и да ли зна гдје је?" Слобу Васића преварио пословни партнер

8 ч

0
Водитељка Сања Маринковић гостује у ТВ емисији.

Сцена

Сања Маринковић искрено о естетским корекцијама: ''Злостављају ме јер нисам урадила усне''

17 ч

0

  • Најновије

15

56

Нешић: Споразум коалиције на прво мјесто ставља Републику Српску

15

54

Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

15

53

Чубриловић: Изборна побједа значила би сигурност и стабилност Српске

15

49

Стравични снимци након урушавања балкона школе

15

44

Додик: Приправнички стаж умјесто годину дана - шест мјесеци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner