Сања Маринковић искрено о естетским корекцијама: ''Злостављају ме јер нисам урадила усне''

Позната водитељка Сања Маринковић открила је свој став о естетским операцијама и раду на себи, признавши са каквим се све коментарима околине суочава када је у питању њен физички изглед.
Иако сматра да свако треба да води рачуна о свом тијелу и кожи, она наглашава да ништа не треба претјерано мијењати.
Сања је открила да се свакодневно сусреће са женама на улици које себи дају за право да јој предлажу разне естетске корекције.
Своје фрустрације оваквим понашањем подијелила је у својој емисији "Магазин ИН", истичући важност очувања природног изгледа.
- На дневном нивоу ме злостављају и врше притисак да увећам уста! Жена ме зауставља, прилази на улици и каже да сам прелијепа, презгодна али да ми само усне фале. Треба радити на себи, одржавати се, али остати свој, нисам ни за једну инванзивну методу, само за освјежавање усана - рекла је водитељка.
Маринковићева се осврнула и на стандарде лепоте који се данас намећу, посебно критикујући друштвену мрежу Инстаграм. Она сматра да се тамо промовишу извештачене жене, што има снажан и директан утицај на свијест младих.
- Довољно је ући на Инстаграм и погледати шта се промовише! Нема особе која није урадила уста и увећала груди, ако останеш свој одмах мисле да ти нешто фали.
Да притисци околине не утичу на њено самопоуздање, Сања је недавно доказала прославивши свој 52. рођендан.
Многи се изненаде када чују колико година има, а водитељка је свој посебан дан обиљежила уз мини верзију Павлове торте и букет бијелих ружа, блистајући у затвореној црној хаљини са бисерним минђушама.
- Још једна година, још једна жеља… И даље блистам - поручила је Сања Маринковић.
