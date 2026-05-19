Пожар у стану породице из БиХ: Реанимирано двоје д‌јеце, боре се за живот

19.05.2026 22:38

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Узрок пожара у стамбеном комплексу општине Беч, у којем су теже повријеђени брат и сестра (2 и 3 године) из Босне и Херцеговине је батерија кућног усисивача, пренијели су данас аустријски медији.

Пожар је избио у понед‌јељак у 16:48 часова у стану у улици Ефингергасе у Отакрингу. У том тренутку, у стану седмочлане породице из БиХ била је 14-годишњакиња која се бринула се двогодишњем брату и трогодишњој сестри, када се батерија усисивача изненада запалила. Тинејџерка је покушала да угаси пожар и том приликом је лакше повријеђена.

Ватрогасци, болничари и полиција позвани су у стамбени комплекс општине Беч. Хитна помоћ пронашла је двоје малишана, д‌јечака од двије и д‌јевојчицу од три године, како леже у соби. Али већ су били у критичном стању и морали су бити реанимирани у просторији без дима унутар зграде. Обоје су и данас били у критичном стању. Њихова старија сестра је претрпјела шок, преносе Независне новине.

Комшиница: "Било је ужасно!"

Лизелот К. (59), која такође живи у комплексу Давидхоф, била је свједок стравичних догађаја.

"Када сам погледала кроз прозор, болничари су износили двоје д‌јеце из зграде на носилима", рекла је станарка за ое24. "Било је ужасно; ниједно од њих се није помјерало и одмах су одведени са двоје кола хитне помоћи". У почетку је мислила да је у питању породична трагедија; тек касније је сазнала за пожар у комплексу.

Према почетним извјештајима, д‌јеца су вјероватно доживјела срчани застој, могућу посљедицу удисања дима. Обоје су на Од‌јељењу интензивне његе у болници.

