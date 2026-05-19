Хорор шетња у Аустрији: Краве убиле жену у језивом нападу, муж једва преживио

АТВ
19.05.2026 21:21

Црно-бијеле краве на ливади.
Фото: Pexels/ClickerHappy

Стравична трагедија догодила се у Аустрији када је стадо крава брутално напало брачни пар током шетње, усљед чега је жена преминула од задобијених повреда, док је њен супруг тешко повријеђен.

Напад се догодио у региону Линц, у Источном Тиролу, а према наводима аустријске полиције, још није познато због чега су животиње постале агресивне.

Жена преминула, муж хеликоптером пребачен у болницу

Према информацијама које преноси њемачки Шпигл, 67-годишња жена задобила је смртоносне повреде и преминула на лицу мјеста.

Њен 65-годишњи супруг успио је, упркос тешким повредама, да позове хитну помоћ. Спасиоци су га потом хеликоптером пребацили у болницу у Инсбруку.

Напало их између 30 и 40 крава

Аустријски јавни сервис ОРФ наводи да је брачни пар напало између 30 и 40 крава.

Полиција је саопштила да се и даље истражује шта је изазвало овако агресивно понашање животиња.

Посебно се провјеравала могућност да је пас који је био са брачним паром изазвао реакцију стада, али прелиминарни налази показују да животиња није имала никакву улогу у инциденту.

Краве могу постати веома опасне

Стручњаци упозоравају да краве, посебно када штите телад, могу изузетно агресивно реаговати, нарочито у планинским предјелима гдје често долази до сусрета са планинарима и шетачима.

Власти и пољопривредници у Аустрији годинама упозоравају грађане и туристе на опрез приликом проласка кроз пашњаке.

Није први пут

Шпигл подсјећа да се слична трагедија догодила и прошле године, када је 85-годишњи мушкарац погинуо након напада стада крава у мјесту Рамзау ам Дахштајн. И тада је жртва била у шетњи са супругом и псом, преноси Ало.

